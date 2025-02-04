Келлог став спецпредставником США з питань України та Росії: головне за ніч

Кіта Келлога призначено спеціальним представником США з питань України та Росії, лідери арабських країн виступили проти переселення палестинців із Гази, Шольц засудив ідею Трампа щодо обміну допомоги Україні на цінні метали, віцепрезидент США готується до першої міжнародної поїздки на посаді, гендиректор МАГАТЕ прибув до України, заступник командира третьої штурмової відреагував на створення корпусної системи у ЗСУ.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником США з питань України та Росії

У понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.

«Ми досягли значного прогресу щодо Росії, України. Побачимо, що буде. Але було досягнуто значного прогресу. Ми повинні зупинити ту безглузду війну», – зазначив Трамп, підписуючи указ та спілкуючись із журналістами.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями.

Лідери арабських країн виступили проти переселення палестинців із Гази

П’ять міністрів закордонних справ арабських країн і високопоставлений палестинський чиновник надіслали спільного листа держсекретарю США Марко Рубіо, в якому виступають проти планів переселення палестинців із Гази, як це було запропоновано президентом Дональдом Трампом наприкінці січня.

Повідомляється, що лист був надісланий у понеділок, 3 лютого і підписаний міністрами закордонних справ Йорданії, Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ, а також радником президента Палестини Хусейном аш-Шейхом. Зазначається, що перші дипломати зустрілися в Каїрі на вихідних.

Вперше Трамп запропонував Йорданії та Єгипту прийняти палестинців із Гази 25 січня. Коли його запитали, чи пропонує він це як довгострокове чи короткострокове рішення, американський лідер сказав: «Може бути будь-яке».

Шольц засудив ідею Трампа щодо обміну допомоги Україні на цінні метали

Президент США Дональд Трамп хоче обміняти українські рідкісноземельні метали на військову допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував цю ідею.

Він засуджує пропозицію Трампа пов’язати подальшу оборонну допомогу з правами доступу до цінної сировини України. За його словами, було б дуже егоїстично використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони. Про це Шольф заявив після неформального саміту ЄС у Брюсселі.

«Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це великі завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни», – йдеться у повідомленні.

Віцепрезидент США готується до першої міжнародної поїздки на посаді

Наступного тижня Джей Ді Венс здійснить свою першу міжнародну поїздку на посаді віцепрезидента США. Він планує відвідати саміт AI Action Summit у Парижі та Мюнхенську конференцію з безпеки в Німеччині.

У Парижі 10 та 11 лютого в Grand Palais відбудеться саміт AI Action Summit. Куди, згідно з інформацією джерел CNN, збирається поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс. Також відомо, що віцепрезиденти Сполучених Штатів Америки часто з'являлися у Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить щороку у лютому.

Гендиректор МАГАТЕ прибув до України: яка мета його візиту?

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України. Про це він написав у мережі X та поділився світлиною з потягу «Укрзалізниці».

За його словами, він прямує на підстанцію «Київська», яка є критично важливою для безпеки української атомної енергетики, щоб оцінити збитки та допомогти запобігти ядерній аварії. Відомо, що це вже 11 візит Гроссі в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Заступник командира третьої штурмової відреагував на створення корпусної системи у ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування ЗСУ розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. На заяву відреагував підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, рішення про перехід на корпуси в українській армії вже дуже давно назріло. Він зазначив, що головним завданням тепер є те, щоб командування Збройних сил України зробило все можливе, щоб досягти ефективного результату, а не залишити це важливе рішення на рівні звітів та документів.

«У нас і раніше існували корпуси. Але в цій структурі майже не було сенсу, тому що вона була досить формальною адміністративною надбудовою над бригадами. А підрозділи, що належать до одного корпусу, знаходились абсолютно на різних ділянках фронту. Тобто ефективна координація була просто неможлива», – написав Жорін.



