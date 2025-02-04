Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Келлог став спецпредставником США з питань України та Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Келлог став спецпредставником США з питань України та Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 4 лютого
фото з відкритих джерел

Кіта Келлога призначено спеціальним представником США з питань України та Росії, лідери арабських країн виступили проти переселення палестинців із Гази, Шольц засудив ідею Трампа щодо обміну допомоги Україні на цінні метали, віцепрезидент США готується до першої міжнародної поїздки на посаді, гендиректор МАГАТЕ прибув до України, заступник командира третьої штурмової відреагував на створення корпусної системи у ЗСУ.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником США з питань України та Росії

У понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії. 

«Ми досягли значного прогресу щодо Росії, України. Побачимо, що буде. Але було досягнуто значного прогресу. Ми повинні зупинити ту безглузду війну», – зазначив Трамп, підписуючи указ та спілкуючись із журналістами.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями.

Лідери арабських країн виступили проти переселення палестинців із Гази

П’ять міністрів закордонних справ арабських країн і високопоставлений палестинський чиновник надіслали спільного листа держсекретарю США Марко Рубіо, в якому виступають проти планів переселення палестинців із Гази, як це було запропоновано президентом Дональдом Трампом наприкінці січня. 

Повідомляється, що лист був надісланий у понеділок, 3 лютого і підписаний міністрами закордонних справ Йорданії, Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ, а також радником президента Палестини Хусейном аш-Шейхом. Зазначається, що перші дипломати зустрілися в Каїрі на вихідних.

Вперше Трамп запропонував Йорданії та Єгипту прийняти палестинців із Гази 25 січня. Коли його запитали, чи пропонує він це як довгострокове чи короткострокове рішення, американський лідер сказав: «Може бути будь-яке».

Шольц засудив ідею Трампа щодо обміну допомоги Україні на цінні метали

Президент США Дональд Трамп хоче обміняти українські рідкісноземельні метали на військову допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував цю ідею.

Він засуджує пропозицію Трампа пов’язати подальшу оборонну допомогу з правами доступу до цінної сировини України. За його словами, було б дуже егоїстично використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони. Про це Шольф заявив після неформального саміту ЄС у Брюсселі.

«Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це великі завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни», – йдеться у повідомленні.

Віцепрезидент США готується до першої міжнародної поїздки на посаді

Наступного тижня Джей Ді Венс здійснить свою першу міжнародну поїздку на посаді віцепрезидента США. Він планує відвідати саміт AI Action Summit у Парижі та Мюнхенську конференцію з безпеки в Німеччині. 

У Парижі 10 та 11 лютого в Grand Palais відбудеться саміт AI Action Summit. Куди, згідно з інформацією джерел CNN, збирається поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс. Також відомо, що віцепрезиденти Сполучених Штатів Америки часто з'являлися у Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить щороку у лютому.

Гендиректор МАГАТЕ прибув до України: яка мета його візиту?

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України. Про це він написав у мережі X та поділився світлиною з потягу «Укрзалізниці».

За його словами, він прямує на підстанцію «Київська», яка є критично важливою для безпеки української атомної енергетики, щоб оцінити збитки та допомогти запобігти ядерній аварії.  Відомо, що це вже 11 візит Гроссі в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Заступник командира третьої штурмової відреагував на створення корпусної системи у ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування ЗСУ розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. На заяву відреагував підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, рішення про перехід на корпуси в українській армії вже дуже давно назріло. Він зазначив, що головним завданням тепер є те, щоб командування Збройних сил України зробило все можливе, щоб досягти ефективного результату, а не залишити це важливе рішення на рівні звітів та документів.

«У нас і раніше існували корпуси. Але в цій структурі майже не було сенсу, тому що вона була досить формальною адміністративною надбудовою над бригадами. А підрозділи, що належать до одного корпусу, знаходились абсолютно на різних ділянках фронту. Тобто ефективна координація була просто неможлива», – написав Жорін. 


 

Читайте також:

Теги: саміт Дональд Трамп чиновник фінансування президент Олаф Шольц МАГАТЕ Олександр Сирський Марко Рубіо Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Панамський канал з’єднує Атлантичний та Тихий океани
Держсекретар США висунув ультиматум президенту Панами
Вчора, 07:20
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та очільник США Дональд Трамп
«Ми цього не хотіли». Трюдо звернувся до нації: Канада вступає у тарифну війну
2 лютого, 06:59
Що стоїть за планом Трампа і як він може вплинути на Україну
Чи може Трамп завершити війну в Україні за 100 днів?
29 сiчня, 08:09
Дональд Трамп підписав низку указів після своєї інавгурації
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
21 сiчня, 08:05
Трамп не зміг поцілувати дружину через її капелюх (відео)
Трамп не зміг поцілувати дружину через її капелюх (відео)
20 сiчня, 19:17
Джо Байден із дружиною Джилл
Байден поділився останньою світлиною з Білого дому
20 сiчня, 17:08
Полонений зауважив, що не знав, що воює проти України
Полонений боєць із Північної Кореї заявив, що хоче жити в Україні
12 сiчня, 20:44
Президент зауважив, що ініціатива щодо контингенту миротворців може стати частиною гарантій безпеки для України
Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»
9 сiчня, 23:49
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
Зеленський назвав ім'я того, кого сьогодні боїться Путін
6 сiчня, 00:51

Суспільство

Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 4 лютого
Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 4 лютого
Келлог став спецпредставником США з питань України та Росії: головне за ніч
Келлог став спецпредставником США з питань України та Росії: головне за ніч
Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2025 року
Заступник командира третьої штурмової відреагував на створення корпусної системи у ЗСУ
Заступник командира третьої штурмової відреагував на створення корпусної системи у ЗСУ
Як визначити чи є священник українським. Відомий релігійний діяч дав пораду
Як визначити чи є священник українським. Відомий релігійний діяч дав пораду
Президентка Асоціації рієлторів оцінила стан ринку житла у прифронтових містах та Києві
Президентка Асоціації рієлторів оцінила стан ринку житла у прифронтових містах та Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
41K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
23K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
16K
Дружина Каньє Веста продемонструвала сукню-невидимку на червоній доріжці «Греммі»
14K
Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua