Норвегія цього року більш ніж удвічі збільшила фінансову підтримку Києва

Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії після поїздки до Фінляндії. Його зустрів прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

«Я дуже радий, що маю можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Норвегія непохитна у своїй підтримці України. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за самозахист і робить свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого, справедливого миру в країні. Я з нетерпінням чекаю на конструктивні дискусії щодо того, як Норвегія може найкраще надати допомогу Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», – каже він.

Глава норвезького уряду також додав, що нещодавно всі партії в Стортингу досягли домовленості про збільшення фінансування України. Зеленський і Стьоре проведуть сьогодні кілька зустрічей.

Міністр фінансів Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде та міністр оборони Торе Сандвік також візьмуть участь у робочій зустрічі разом з делегацією, яка супроводжує Президента України.

Норвегія підтримує Україну. Так, 6 березня уряд країни заявив, що цього року більш ніж удвічі збільшить свою фінансову підтримку Києву – до 85 млрд крон ($8,03 млрд) порівняно з планом, погодженим у листопаді 2024 року, на суму 35 млрд крон.

Тим часом президент України Володимир Зеленський подякував Норвегії за збільшення обсягу допомоги для України на 2025 рік. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї в Україні та посилення української енергетичної безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 березня прибув до Фінляндії. Його літак приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України стали ключовими темами під час візиту.

Як повідомлялося, за словами президента Фінляндії Олександра Стубба, Росія намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру.

До слова, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив що його країна підтримуватиме мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі в миротворчій місії.