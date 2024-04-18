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Біолабораторії та конгресмени у ЗСУ: соратниця Трампа подала правки до проєкту підтримки України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Біолабораторії та конгресмени у ЗСУ: соратниця Трампа подала правки до проєкту підтримки України
Марджорі Тейлор Грін пропонує заборонити Україні використовувати кошти доти, поки не будуть проведені вибори
фото з відкритих джерел

Трампістка пропонує всім конгресменам, які проголосують за виділення допомоги Україні, вступити до лав ЗСУ

Конгресвумен-республіканка від штату Джорджія та соратниця експрезидента США Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін внесла до законопроєкту про допомогу Україні низку правок. З ними можна ознайомитися на сайті Комітету з питань регламенту Палати представників США.

Одна із правок вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України. Конгресвумен також вимагає, щоби Україна «закрила всі свої біолабораторії» та надала усі дані про «дослідження» уряду США. При цьому виділені цим законом кошти Україна не зможе використовувати доти, «поки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори».

Соратниця Трампа не обійшла стороною і українські церкви. «Жодні кошти, надані цим законом, не можуть бути використані або витрачені доти, доки Державний секретар не надасть Конгресу звіт, який підтверджує, що християнські церкви в Україні можуть діяти без втручання уряду», – заявила вона.

Марджорі Тейлор Грін також зазначила, що сума допомоги Україні має бути зменшена на 100 відсотків і натомість надана Адміністратору Федерального агентства з надзвичайних ситуацій з метою надання допомоги Лахайну, штат Гаваї (жертвам пожеж), а також Східній Палестині, штат Огайо (жертвам аварії поїзда).

Нагадаємо, раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, що виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона  стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

До слова, республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона. За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

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Теги: Дональд Трамп Сенат США законопроєкт Україна

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