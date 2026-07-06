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Уперше дрони атакували найбільший НПЗ Росії: чим важливий Омський завод

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Уперше дрони атакували найбільший НПЗ Росії: чим важливий Омський завод
6 липня безпілотники вразили підприємство в Омську
скриншот з відео

Омський нафтопереробний завод, розташований більш ніж за 2,5 тис. км від України, є ключовим виробником пального для російської економіки та армії

У Росії вперше від початку повномасштабної війни атаковано Омський нафтопереробний завод – один із найбільших і найважливіших об'єктів нафтової галузі країни, пише «Главком».

За повідомленнями російських джерел та OSINT-аналітиків, 6 липня безпілотники вразили підприємство в Омську, після чого на його території спалахнула пожежа. Губернатор Омської області Віталій Хоценко підтвердив атаку дронів і повідомив про влучання в північному промисловому вузлі міста, однак не уточнив, що йдеться саме про НПЗ.

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За даними OSINT-проєктів, удар припав по установці первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 потужністю 8,4 млн тонн на рік. Повідомляється про влучання в технологічні колони установки.

Чим важливий Омський завод

Омський НПЗ належить компанії «Газпром нафта» та є найбільшим нафтопереробним заводом Росії. Підприємство щороку переробляє понад 22 млн тонн нафти, забезпечуючи виробництво бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, бітуму, мастил та іншої продукції. Загалом завод випускає понад 50 видів нафтопродуктів, а після модернізації, завершеної у 2025 році, досяг практично 100-відсоткової глибини переробки нафти.

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Завод має стратегічне значення для російської паливної інфраструктури та військово-промислового комплексу. Саме тут виробляється значна частина пального, яке використовується цивільним транспортом, авіацією та військовою технікою РФ. Через свої масштаби підприємство входить до десятки найбільших НПЗ країни й до цього часу залишалося поза зоною ударів.

Уперше дрони атакували найбільший НПЗ Росії: чим важливий Омський завод фото 1

Омськ розташований більш ніж за 2,5 тис. км від українського кордону, що робить цю атаку однією з найдальших за весь час війни. Водночас офіційної інформації про масштаби пошкоджень підприємства російська влада наразі не оприлюднила.

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Теги: нафта Газпром завод росіяни

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