Джонсон переніс операцію: хто керує Британією замість нього

Борис Джонсон переніс операцію, у вівторок має повернутися на роботу

Тимчасовим виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Великої Британії на добу став Домінік Рааб

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був прооперований сьогодні, 20 червня, вранці. Про це повідомляють британські ЗМІ.

Видання The Sun стверджує, що прооперовані були пазухи носу голови британського уряду.

Прессекретар прем’єр-міністра назвав операцію «дуже незначною», «рутинною».

The PM's spokesman said:



"The Prime Minister this morning had a very minor routine operation related to his sinuses." — The Mirror (@DailyMirror) June 20, 2022

За інформацією BBC, Джонсон прибув у клініку о 6-й ранку, а уже о 10:00 повернувся у прем’єрську резиденцію. Операція проводилася під загальним наркозом.

На час операції обов’язки голови уряду виконував віцепрем’єр Домінік Рааб. Керувати британським урядом Рааб буде орієнтовно до наступного ранку, але остаточне повернення Джонсона до роботи залежатиме від його самопочуття.

Втім, за попередніми даними, Борис Джонсон уже завтра, 21 червня, головуватиме на урядовому засіданні.

Нагадаємо, Борис Джонсон несподівано приїхав до України 17 червня. Він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Також він закликав готуватися до тривалої війни в Україні і виступив за проведення «Євробачення-2023» в Україні.