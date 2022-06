Джонсон переніс операцію: хто керує Британією замість нього

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був прооперований сьогодні, 20 червня, вранці. Про це повідомляють британські ЗМІ.

Видання The Sun стверджує, що прооперовані були пазухи носу голови британського уряду.

Прессекретар прем’єр-міністра назвав операцію «дуже незначною», «рутинною».

The PM's spokesman said:



"The Prime Minister this morning had a very minor routine operation related to his sinuses."