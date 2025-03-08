У США повертається ідеологія «білого націоналізму». Експерт-американіст вказав на тривожні сигнали

Експерт зазначив, що ситуація в США може змусити громадян знову боротися за свої права, подібно до рухів 1960-1970-х років

Володимир Дубовик: «Демографія така у США, що незабаром білі американці будуть в меншості, і багато хто в оточенні Трампа через це переживає»

У США набирає обертів політичний курс, який експерти все частіше називають «білим націоналізмом». Про це в інтерв'ю «Главкому» зазначив доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик, коментуючи останні кадрові рішення адміністрації Дональда Трампа.

«Втручання у систему національної оборони і звільнення посадовців – формально це прерогатива президента, але не можна звільнити людину, навіть не пояснюючи, на яких підставах. Ми бачимо ідеологізовані рішення щодо поважних військових керівників, зокрема, найвищу фігуру у військовій ієрархії – командувача Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна було знято. Генерал Браун висококласний фахівець, прослужив 40 років у Збройних силах США, але був звільнений, як припускають, через те, що має чорну шкіру», – зауважив експерт.

Дубовик підкреслив, що офіційно не було надано жодних пояснень відставці Брауна. Як приклад, він також навів відставку адмірала ВМС Лізи Франкетті, як вважають, через те, що вона жінка.

«Попередні адміністрації США робили багато для того, щоб різні фахівці включалися в систему оборони та безпеки, незалежно від статі та расової приналежності, але зараз встановлюються підходи, які повертають країну в далеке минуле. Якщо подивитися на кабінет Трампа, то в ньому домінують білі чоловіки, хоча є як винятки жінки, втім, їх доволі мало. Америка повертається до того формату, який був 100 років тому», – сказав доцент кафедри міжнародних відносин.

Експерт зазначив, що ситуація в США може змусити громадян знову боротися за свої права, подібно до рухів 1960-1970-х років. Він підкреслив, що Трамп і його оточення намагаються повернути країну до консервативної моделі, у якій певні категорії громадян, залежно від статі чи кольору шкіри, мали обмежені можливості та чітко визначену соціальну роль.

Володимир Дубовик пояснив, що таку ідеологію називають по-різному, зокрема, вживають термін white nationalism, тобто «білий націоналізм»: «Хоча начебто колір шкіри не має відношення до нації, але тим не менше в Америці є такий термін. Інший термін – «біле християнство», бо дуже велику роль у політиці нині відіграють християни-євангелісти, які є ідеологічною опорою Трампа».

Як зазначив експерт, нині все частіше згадують термін «нативізм», який походить від політичної партії XIX століття у США. Вона виступала за те, щоб корінні американці, які мешкають у країні багато поколінь, мали більше прав порівняно з тими, хто прибув нещодавно і вважався людьми «другого сорту»:

«Це улюблена тема Трампа: він повторює, що нелегальна імміграція змінює Америку, а близькі до нього люди називають це «розмиванням крові» Америки, зміною генофонду нації. Демографія така у США, що незабаром білі американці будуть в меншості, і багато хто в оточенні Трампа через це переживає. Є така теорія, запозичена з Франції, про grand replacement, тобто заміну, витіснення білих громадян».

Нагадаємо, влада США зобов'яже нелегальних мігрантів реєструватися в спеціальному реєстрі, інакше їм загрожує штраф або взяття під варту. Газета The Wall Street Journal, у розпорядженні якої опинився проєкт ініціативи, пише, що згідно із планами американської адміністрації, усі нелегали віком 14 років і старші будуть зобов'язані здати відбитки пальців та повідомити свої домашні адреси.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати у США.