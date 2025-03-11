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Експрезидент Філіппін заарештований за злочини проти людяності

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Експрезидент Філіппін заарештований за злочини проти людяності
Родріго Дутерте запам'ятався жорсткою боротьбою з наркобізнесом
фото з відкритих джерел

Філіппінська поліція заарештувала колишнього президента країни Родріго Дутерте після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Дутерте звинувачують у злочинах проти людяності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Дутерте був затриманий в аеропорту столиці Філіппін Маніли одразу після прибуття з Гонконгу.

Щодо висунутих звинувачень, то вони стосуються періоду президентства Дутерте (2016 – 2022 роки): тоді він проводив жорстку кампанію щодо боротьби з наркобізнесом. Внаслідок цієї кампанії загинули тисячі людей.

Нагадаємо, у грудні 2016-го тодішній президент Філіппін Родріго Дутерте вперше зізнався, що особисто вбивав підозрюваних у причетності до розповсюдження наркотиків. До речі, боротьба з наркобізнесом була його головною передвиборною обіцянкою.

Також «Главком» повідомляв, що у 2017 році філіппінські студенти влаштували голий забіг проти політики Дутерте. Зокрема, молодь протестувала проти антинаркотичної кампанії Дутерте та локального запровадження воєнного стану.

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Теги: Міжнародний кримінальний суд арешт Філіппіни Родріґо Дутерте

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