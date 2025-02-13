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Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах – звернення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах – звернення
Президент провів розмову із головкомом Сирським щодо зміцнення Повітряних сил, а саме авіаційного компоненту – військову авіацію
фото: ОФіс президента

Зеленський: Були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті

У традиційному вечірньому звернення президент України Володимир Зеленський повідомив про можливі призначення, а також про хороші новини із фронту.

«І були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Неправильно називати географію, не буду робити це політичним, але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення. Молодці!» – заявив Зеленський.

Також президент провів розмову із головкомом Сирським щодо зміцнення Повітряних сил, а саме авіаційного компоненту – військову авіацію. 

«Я доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим і доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил», – наголосив гарант.

Зеленський додав, що зараз також йде підготовка до зустрічей і перемовин на Мюнхенській вже конференції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію, де заслухав доповідь щодо процесу будівництва 3-го енергоблока та провів енергетичну нараду. Відео із візитом президента розміщено на його офіційних ресурсах.

«Дуже важливо, що є проєкт добудови енергоблоків ХАЕС. Це енергонезалежність, завдяки якій Україна матиме додаткові 2 гігавати електроенергії. Те, що потрібно, щоб не залежати від імпорту в критичні періоди та підтримувати промисловий розвиток України. Сьогодні «атомка», як ви знаєте, – реальна база для того, що в Україні є світло, є електрика, є життя. І це дуже важливо. Це те, що, я вважаю, зберегло в принципі нашу державу, особливо в ці три складні зими», – наголосив очільник держави.

Також президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовилися про негайний початок роботи команд по закінченню війни. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Теги: авіація Повітряні сили ЗСУ війна Офіс президента президент Володимир Зеленський кадрові зміни

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