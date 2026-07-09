Ердоган вручив європейським лідерам несподівані подарунки на саміті НАТО

Лідери Європи отримали цінний подарунок

Провідні європейські лідери, які брали участь у саміті НАТО в Анкарі, на прощання отримали пістолети з гравіюванням та бойові патрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Ці вишукані зразки зброї – разом із патронами та набором для чищення – у середу вручив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та голові Європейської ради Антоніу Кошті господар заходу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Представник Європейської ради додав, що служба безпеки Кошти забрала зброю для перевірки. «Ми дотримаємося бельгійських процедур, щоб доправити її до Бельгії, а потім зберігатимемо відповідно до вимог безпеки, встановлених генеральним секретаріатом Ради», – зазначили вони.

Команда фон дер Ляєн не відразу відповіла на запит щодо підтвердження того, що вона збирається робити зі своїм пістолетом. Однак, за словами одного з чиновників, ці церемоніальні пістолети найвищого класу, ймовірно, не відповідатимуть суворим обмеженням щодо вартості подарунків і навряд чи залишаться у особистій власності одержувачів.

Інші європейські лідери, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який залишає свою посаду, та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, публічно заявили, що залишать свої пістолети в Туреччині для виведення з експлуатації перед тим, як відвезти їх додому.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон втрапив у курйозну ситуацію з першою леді Туреччини Еміне Ердоган. Макрон намагався проявити свою прихильність дружині президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, проте вона не оцінила такого жесту.