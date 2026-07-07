Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саміт НАТО в Анкарі на тлі масованих атак Росії: чого чекати Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Саміт НАТО в Анкарі на тлі масованих атак Росії: чого чекати Україні
Трамп у середу, 8 липня, зустрінеться із Зеленським на полях саміту НАТО
фото: www.nato.int

У саміті візьмуть участь лідери 32 країн-членів НАТО, включаючи Трампа

Сьогодні лідери 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу зберуться на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Він триватиме 7-8 липня. «Главком» розповідає, які питання стануть ключовими та яких рішень очікують від зустрічі.

Що обговорюватимуть лідери?

За даними Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на тому, щоб Європа збільшила інвестиції в оборону та взяла на себе основну відповідальність за оборону континенту.

Очікується, що лідери зосередяться на прогресі у досягненні цільових показників оборонних видатків, збільшенні обсягів оборонного промислового виробництва та шляхах реалізації «перерозподілу навантаження» зі США на Європу.

Які лідери будуть присутні?

У саміті візьмуть участь лідери 32 країн-членів НАТО, включаючи Трампа. Очікується, що президент України Володимир Зеленський, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, голова Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднаються до вечері з лідерами НАТО у вівторок ввечері.

Що лідери скажуть щодо оборони?

Європейські лідери прагнутимуть продемонструвати Трампу, що вони виконують обіцянку, дану на торішньому саміті в Гаазі, – до 2035 року виділяти 5% валового внутрішнього продукту на оборону та пов’язані з нею заходи.

« У 2025 році європейські союзники та Канада збільшили свої інвестиції в основні оборонні потреби на понад $139 млрд», – як очікується, заявлять лідери у декларації саміту, згідно з текстом, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Що члени НАТО зроблять для України?

Очікується, що члени НАТО підтвердять підтримку України та пообіцяють надати подальшу допомогу.

«На 2026 рік члени Альянсу обіцяють виділити €70 млрд на військове обладнання, допомогу та підготовку для України і підтверджують свої суверенні зобов’язання щодо підтримання принаймні еквівалентних рівнів у 2027 році», – як очікується, скажуть лідери.

Частина фінансування надійде з існуючих двосторонніх зобов’язань та кредитної лінії ЄС, яка передбачає €60 млрд на інвестиції в оборону України та закупівлі на 2026-2027 роки. Очікується, що США не братимуть участі у фінансуванні.

Зустріч Зеленського та Трампа

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, щоб відновити спроби завершити війну. Трамп також планує особисто закликати союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, а під час саміту очікується оголошення оборонних угод на мільярди доларів.

Що прагне Туреччина? 

Туреччина прагнутиме підкреслити свої зростаючі можливості в оборонній промисловості та повторити свій давній заклик до членів Альянсу зняти всі обмеження на торгівлю оборонною продукцією в рамках НАТО.

Президент Тайїп Ердоган також прагнутиме досягти прогресу у співпраці з такими союзниками, як Франція та Італія, щодо закупівлі систем протиракетної оборони SAMP/T та інших напрямків співпраці в оборонній галузі.

Очікується, що під час двосторонніх переговорів із Трампом Ердоган наголошуватиме на покращенні відносин між Анкарою та Вашингтоном, водночас наполягаючи на скасуванні санкцій США та відновленні доступу до програми винищувачів F-35.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, щоб відновити спроби завершити війну. 

До слова, політична напруга у верхніх ешелонах влади Чехії досягла апогею напередодні найважливішої міжнародної події. Так, президент країни Петр Павел та нещодавно призначений прем'єр-міністр Андрей Бабіш вирушають на липневий саміт НАТО в Анкарі окремими літаками та на чолі двох різних делегацій.

Зауважимо, у Туреччині напередодні саміту НАТО поліція затримала понад сотню учасників протестів проти Альянсу. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону несанкціонованої акції в Анкарі.

Читайте також:

Теги: Туреччина НАТО саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після початку повномасштабної війни в Україні Путін став дедалі більше залежати від турецького лідера
NYT: Президент Туреччини проміняв Путіна на Україну
14 червня, 02:14
Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
Росія вдарила по Україні напередодні саміту G7: Зеленський звернувся до союзників
15 червня, 09:45
Акція протесту спалахнули в Женеві
У Швейцарії заарештовано трьох учасників протестів проти саміту G7
15 червня, 19:33
Єреван посилює військову співпрацю із Заходом
Вірменія вирішила подратувати Путіна. Пашинян погодив військові навчання з країнами НАТО
15 червня, 20:49
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь відправив НАТО вивчати власну історію
Китай дав несподівану пораду НАТО після заяв про війну в Україні
18 червня, 15:58
Австралія сенсаційно переграла Туреччину, яка вважалася фаворитом своєї групи
Від табору біженців до Чемпіонату світу 2026. Неймовірний шлях героя Австралії до мундіалю
15 червня, 01:46
Балкер пройшов Босфором в Чорне море завантаженим, вказує порт призначення Кавказ
Не прийняли Туреччина та Ізраїль: судно з ймовірно краденим українськи зерном повернулось у порт Кавказ
3 липня, 14:03
Мерц закликав Москву зробити висновки після нової допомоги Україні
Берлін закликав НАТО взяти нові фінансові зобов'язання перед Україною
1 липня, 15:55
Марк Рютте схвально висловився про далекобійні удари України по об'єктах російського ВПК та енергетики
ППО для України. Генсек НАТО зробив заяву
Вчора, 18:16

Політика

CNN: Трамп поїхав на саміт НАТО із серйозними претензіями до союзників
CNN: Трамп поїхав на саміт НАТО із серйозними претензіями до союзників
Саміт НАТО в Анкарі на тлі масованих атак Росії: чого чекати Україні
Саміт НАТО в Анкарі на тлі масованих атак Росії: чого чекати Україні
До нового конфлікту з Польщею залишилися лічені дні? Буданов зробив тривожний прогноз
До нового конфлікту з Польщею залишилися лічені дні? Буданов зробив тривожний прогноз
Голова Канцелярії Навроцького опинився у базі «Миротворця»
Голова Канцелярії Навроцького опинився у базі «Миротворця»
Питання України розділило лідерів Чехії напередодні саміту НАТО
Питання України розділило лідерів Чехії напередодні саміту НАТО
Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України
Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua