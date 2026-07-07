Саміт НАТО в Анкарі на тлі масованих атак Росії: чого чекати Україні

У саміті візьмуть участь лідери 32 країн-членів НАТО, включаючи Трампа

Сьогодні лідери 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу зберуться на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Він триватиме 7-8 липня. «Главком» розповідає, які питання стануть ключовими та яких рішень очікують від зустрічі.

Що обговорюватимуть лідери?

За даними Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на тому, щоб Європа збільшила інвестиції в оборону та взяла на себе основну відповідальність за оборону континенту.

Очікується, що лідери зосередяться на прогресі у досягненні цільових показників оборонних видатків, збільшенні обсягів оборонного промислового виробництва та шляхах реалізації «перерозподілу навантаження» зі США на Європу.

Які лідери будуть присутні?

У саміті візьмуть участь лідери 32 країн-членів НАТО, включаючи Трампа. Очікується, що президент України Володимир Зеленський, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, голова Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднаються до вечері з лідерами НАТО у вівторок ввечері.

Що лідери скажуть щодо оборони?

Європейські лідери прагнутимуть продемонструвати Трампу, що вони виконують обіцянку, дану на торішньому саміті в Гаазі, – до 2035 року виділяти 5% валового внутрішнього продукту на оборону та пов’язані з нею заходи.

« У 2025 році європейські союзники та Канада збільшили свої інвестиції в основні оборонні потреби на понад $139 млрд», – як очікується, заявлять лідери у декларації саміту, згідно з текстом, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Що члени НАТО зроблять для України?

Очікується, що члени НАТО підтвердять підтримку України та пообіцяють надати подальшу допомогу.

«На 2026 рік члени Альянсу обіцяють виділити €70 млрд на військове обладнання, допомогу та підготовку для України і підтверджують свої суверенні зобов’язання щодо підтримання принаймні еквівалентних рівнів у 2027 році», – як очікується, скажуть лідери.

Частина фінансування надійде з існуючих двосторонніх зобов’язань та кредитної лінії ЄС, яка передбачає €60 млрд на інвестиції в оборону України та закупівлі на 2026-2027 роки. Очікується, що США не братимуть участі у фінансуванні.

Зустріч Зеленського та Трампа

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, щоб відновити спроби завершити війну. Трамп також планує особисто закликати союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, а під час саміту очікується оголошення оборонних угод на мільярди доларів.

Що прагне Туреччина?

Туреччина прагнутиме підкреслити свої зростаючі можливості в оборонній промисловості та повторити свій давній заклик до членів Альянсу зняти всі обмеження на торгівлю оборонною продукцією в рамках НАТО.

Президент Тайїп Ердоган також прагнутиме досягти прогресу у співпраці з такими союзниками, як Франція та Італія, щодо закупівлі систем протиракетної оборони SAMP/T та інших напрямків співпраці в оборонній галузі.

Очікується, що під час двосторонніх переговорів із Трампом Ердоган наголошуватиме на покращенні відносин між Анкарою та Вашингтоном, водночас наполягаючи на скасуванні санкцій США та відновленні доступу до програми винищувачів F-35.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, щоб відновити спроби завершити війну.

До слова, політична напруга у верхніх ешелонах влади Чехії досягла апогею напередодні найважливішої міжнародної події. Так, президент країни Петр Павел та нещодавно призначений прем'єр-міністр Андрей Бабіш вирушають на липневий саміт НАТО в Анкарі окремими літаками та на чолі двох різних делегацій.

Зауважимо, у Туреччині напередодні саміту НАТО поліція затримала понад сотню учасників протестів проти Альянсу. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону несанкціонованої акції в Анкарі.