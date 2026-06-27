Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туреччина затримала сотні людей напередодні саміту НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина затримала сотні людей напередодні саміту НАТО
Президент Туреччини Раджеп Ердоган обмежив роботу ЗМІ перед самітом НАТО
фото: росЗМІ

Правозахисники заявили про тиск на активістів і журналістів перед зустріччю лідерів Альянсу

Напередодні саміту НАТО в Анкарі турецька поліція затримала 225 людей, а влада запровадила низку обмежень на проведення публічних заходів. Правозахисники стверджують, що уряд використовує міжнародний саміт як привід для посилення тиску на громадянське суспільство та незалежні медіа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Масові затримання та посилення заходів безпеки

За інформацією видання, 23 червня турецька поліція провела масштабну операцію, у межах якої затримали 225 осіб. Серед них – науковці, вчителі, громадські активісти та 79-річний екоактивіст. Усіх підозрюють у зв'язках із бойовими угрупованнями, зокрема з «Ісламською державою».

Одночасно влада Анкари заборонила проведення публічних зібрань, пресконференцій і розклеювання плакатів. Для забезпечення порядку в місті розгорнули близько 40 тис. поліцейських.

Відмова в акредитації журналістів на саміт НАТО

Окреме занепокоєння викликала відмова десяткам незалежних турецьких журналістів в акредитації на саміт НАТО, який відбудеться 7-8 липня. За словами журналіста та члена національного комітету Міжнародного інституту преси Ураза Каспара, серед тих, хто не отримав допуск, є представники медіа, які критично висвітлюють діяльність президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс покладається на рішення країни-господаря щодо акредитації журналістів. «НАТО підтримує контакт із турецькою владою щодо акредитації. Для НАТО дуже важливо, щоб ЗМІ могли відвідувати великі заходи», – сказала вона.

Водночас активісти наголошують, що така позиція не звільняє НАТО від відповідальності. «Хоча НАТО покладається на оцінки країн, які приймають саміт, це не звільняє Альянс від відповідальності за дотримання власних стандартів. Кожен журналіст, якому відмовили в акредитації, заслуговує на чітке, конкретне та прозоре пояснення причин відмови», – заявив Каспар.

Заклики переглянути рішення та реакція НАТО

26 червня Міжнародний інститут преси та ще 14 організацій, що захищають свободу слова, звернулися з листом до генерального секретаря НАТО Марка Рютте із закликом переглянути рішення щодо акредитації журналістів.

Журналістка Ішин Елічін, якій також відмовили в акредитації, заявила, що недопуск представників ЗМІ без пояснення причин обмежує свободу преси та право громадськості на отримання незалежної інформації про діяльність НАТО.

Заступник директора європейського відділення Human Rights Watch Бен Ворд наголосив, що Альянс повинен чітко продемонструвати: репресивні дії турецької влади напередодні саміту не відповідають цінностям демократії, верховенства права та прав людини.

За даними Politico, представники НАТО вже ведуть консультації з турецькою владою щодо можливого перегляду списку акредитованих журналістів. Один із дипломатів Альянсу також заявив, що «саміт не повинен використовуватися як привід для репресій».

Нагадаємо, країни НАТО готуються до саміту в Анкарі, під час якого планують розглянути питання подальшої військової підтримки України. За даними Politico, проєкт підсумкової декларації передбачає нові оборонні контракти, фінансові зобов'язання союзників та розвиток оборонної промисловості Альянсу.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган НАТО саміт репресії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блокування Вашингтоном членства України в НАТО може стати тут серйозною перешкодою
США згортають НАТО? Європа отримала тривожний сигнал
29 травня, 12:52
Рішення має на меті зміцнити оборонний потенціал Японії шляхом вивчення досвіду України
Японія вперше направить військових до штабу місії НАТО з підтримки України
29 травня, 17:24
Кремль готує удар по НАТО
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз
27 травня, 13:02
«Велика сімка» збереться вже наприкінці цього місяця
Зеленський планує взяти участь у саміті G7 у Франції
3 червня, 02:50
Макрон спробує втримати Трампа у Франції та розглядає різні варіанти
Макрон шукає спосіб зачарувати Трампа перед самітом G7 – Politico
5 червня, 09:59
Союзники намагаються зміцнити підтримку України
Politico: НАТО обговорює пакет військової допомоги Україні на €70 млрд
7 червня, 02:12
Саміт Нордично-Балтійської вісімки, вибух авто у Підмосков'ї. Головне за 9 червня 2026
Саміт Нордично-Балтійської вісімки, вибух авто у Підмосков'ї. Головне за 9 червня 2026
9 червня, 21:26
Джорджа Мелоні похвалилася лідерам, що кинула палити
Мелоні кинула палити: на саміті G7 зафіксовано неформальні розмови лідерів (відео)
17 червня, 12:38
Президент Франції запросив Китай до розмови з країнами G7
Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм
9 червня, 14:23

Соціум

Російська влада розкрила наслідки нічної атаки на Волгоград
Російська влада розкрила наслідки нічної атаки на Волгоград
Туреччина затримала сотні людей напередодні саміту НАТО
Туреччина затримала сотні людей напередодні саміту НАТО
Рекордна спека в Європі забрала 55 жертв – вчені пов'язали її зі змінами клімату
Рекордна спека в Європі забрала 55 жертв – вчені пов'язали її зі змінами клімату
ООН оприлюднила рекордні дані про вживання наркотиків у світі
ООН оприлюднила рекордні дані про вживання наркотиків у світі
Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих
Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих
В Іспанії від спеки загинули понад 200 людей
В Іспанії від спеки загинули понад 200 людей

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua