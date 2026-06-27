Туреччина затримала сотні людей напередодні саміту НАТО

Правозахисники заявили про тиск на активістів і журналістів перед зустріччю лідерів Альянсу

Напередодні саміту НАТО в Анкарі турецька поліція затримала 225 людей, а влада запровадила низку обмежень на проведення публічних заходів. Правозахисники стверджують, що уряд використовує міжнародний саміт як привід для посилення тиску на громадянське суспільство та незалежні медіа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Масові затримання та посилення заходів безпеки

За інформацією видання, 23 червня турецька поліція провела масштабну операцію, у межах якої затримали 225 осіб. Серед них – науковці, вчителі, громадські активісти та 79-річний екоактивіст. Усіх підозрюють у зв'язках із бойовими угрупованнями, зокрема з «Ісламською державою».

Одночасно влада Анкари заборонила проведення публічних зібрань, пресконференцій і розклеювання плакатів. Для забезпечення порядку в місті розгорнули близько 40 тис. поліцейських.

Відмова в акредитації журналістів на саміт НАТО

Окреме занепокоєння викликала відмова десяткам незалежних турецьких журналістів в акредитації на саміт НАТО, який відбудеться 7-8 липня. За словами журналіста та члена національного комітету Міжнародного інституту преси Ураза Каспара, серед тих, хто не отримав допуск, є представники медіа, які критично висвітлюють діяльність президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс покладається на рішення країни-господаря щодо акредитації журналістів. «НАТО підтримує контакт із турецькою владою щодо акредитації. Для НАТО дуже важливо, щоб ЗМІ могли відвідувати великі заходи», – сказала вона.

Водночас активісти наголошують, що така позиція не звільняє НАТО від відповідальності. «Хоча НАТО покладається на оцінки країн, які приймають саміт, це не звільняє Альянс від відповідальності за дотримання власних стандартів. Кожен журналіст, якому відмовили в акредитації, заслуговує на чітке, конкретне та прозоре пояснення причин відмови», – заявив Каспар.

Заклики переглянути рішення та реакція НАТО

26 червня Міжнародний інститут преси та ще 14 організацій, що захищають свободу слова, звернулися з листом до генерального секретаря НАТО Марка Рютте із закликом переглянути рішення щодо акредитації журналістів.

Журналістка Ішин Елічін, якій також відмовили в акредитації, заявила, що недопуск представників ЗМІ без пояснення причин обмежує свободу преси та право громадськості на отримання незалежної інформації про діяльність НАТО.

Заступник директора європейського відділення Human Rights Watch Бен Ворд наголосив, що Альянс повинен чітко продемонструвати: репресивні дії турецької влади напередодні саміту не відповідають цінностям демократії, верховенства права та прав людини.

За даними Politico, представники НАТО вже ведуть консультації з турецькою владою щодо можливого перегляду списку акредитованих журналістів. Один із дипломатів Альянсу також заявив, що «саміт не повинен використовуватися як привід для репресій».

Нагадаємо, країни НАТО готуються до саміту в Анкарі, під час якого планують розглянути питання подальшої військової підтримки України. За даними Politico, проєкт підсумкової декларації передбачає нові оборонні контракти, фінансові зобов'язання союзників та розвиток оборонної промисловості Альянсу.