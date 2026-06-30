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Ердоган зробив заяву про відновлення переговорів між Україною та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ердоган зробив заяву про відновлення переговорів між Україною та РФ
Ердоган та Мерц мали розмову
фото: Управління з питань комунікацій президента Туреччини

Ердоган зауважив, що Туреччина докладає зусиль для того, щоб війна між РФ та Україною завершилася тривалим миром

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління з питань комунікацій президента Туреччини.

Лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Німеччиною, а також регіональні та глобальні питання. Ердоган зазначив, що прагне розвивати двосторонні відносини між Туреччиною та Німеччиною і що для цього важливо продовжувати вживати взаємних заходів.

Під час розмови Ердоган висловив сподівання, що на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі, буде продемонстровано тверду волю до зміцнення власної оборони Європи в рамках НАТО та збереження «трансатлантичного зв’язку». Він додав, що Туреччина докладає зусиль для того, щоб війна між РФ та Україною завершилася тривалим миром, і працює над відновленням переговорів та активізацією дипломатичного процесу.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО в Анкарі турецька поліція затримала 225 людей, а влада запровадила низку обмежень на проведення публічних заходів. Правозахисники стверджують, що уряд використовує міжнародний саміт як привід для посилення тиску на громадянське суспільство та незалежні медіа.

До слова, країни НАТО готуються до саміту в Анкарі, під час якого планують розглянути питання подальшої військової підтримки України. За даними Politico, проєкт підсумкової декларації передбачає нові оборонні контракти, фінансові зобов'язання союзників та розвиток оборонної промисловості Альянсу.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Фрідріх Мерц переговори

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