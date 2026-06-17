Путін зустрівся з главою МЗС Туреччини на саміті в Казані

Путін назвав відносини з Туреччиною дружніми та звернувся до Ердогана

Російський диктатор передав послання Ердогану та вкотре наголосив на особливому характері відносин між Москвою й Анкарою

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом на полях саміту «Росія – АСЕАН» у Казані. Під час переговорів глава Кремля позитивно оцінив розвиток двосторонніх відносин та передав теплі побажання президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Під час зустрічі Путін заявив, що відносини між Росією та Туреччиною продовжують розвиватися. «Відносини між нашими країнами розвиваються по висхідній, ми цьому дуже раді», – сказав він.

За словами російського диктатора, контакти між Москвою та Анкарою давно вийшли за межі формальної дипломатії. «Наші контакти давно перестали бути суто формальними. Вони справді мають дружній характер і наповнюються дедалі новим змістом», – заявив Путін.

Окремо він підкреслив роль президента Туреччини у розвитку двосторонніх відносин. «Це значною мірою і насамперед заслуга позиції президента Турецької Республіки пана Ердогана. Передайте йому мої найкращі побажання», – звернувся глава Кремля до турецького міністра.

З російського боку в переговорах також брали участь міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Саміт «Росія – АСЕАН» проходить у Казані з 17 по 19 червня. Учасники обговорюють актуальні міжнародні питання, питання безпеки, торговельно-економічного співробітництва та інтеграційні процеси в Євразії.

Візит Фідана до Казані відбувся невдовзі після його поїздки до Москви, де він провів переговори з Мединським та Лавровим. Тоді сторони обговорювали низку міжнародних питань, зокрема ситуацію на Близькому Сході, безпеку судноплавства в Чорному морі, події на Південному Кавказі та можливі шляхи врегулювання війни між Росією та Україною.

Під час тих переговорів глава турецької дипломатії вкотре підтвердив готовність Анкари надати майданчик для можливих переговорів між Києвом і Москвою.