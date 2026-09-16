Естонія хоче посилити захист від РФ французьким ядерним щитом

Прем'єр наголосив, що Естонія вже перебуває під ядерною парасолькою НАТО

Таллінн обговорює з Парижем можливість долучитися до французької ініціативи посиленого ядерного стримування.

Естонія веде переговори з Францією щодо приєднання до її ініціативи посиленого ядерного стримування на тлі загроз безпеці в Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю AFP під час Європейського арктичного саміту у фінському Рованіємі, повідомляє «Главком».

Міхал зазначив, що до французької ініціативи не можна просто приєднатися. За його словами, вона передбачає наявність певних можливостей і готовність держави до поглиблення співпраці. «Якщо з'явиться можливість поглибити співпрацю в ядерній сфері, найімовірніше, так і станеться», – сказав естонський прем'єр.

Водночас Міхал наголосив, що Естонія вже перебуває під ядерною парасолькою НАТО. Крім того, Франція підтримує безпеку країни своїми військовими, які розміщені на естонській території.

Посол Франції в Естонії Александр Ескорсія також підтвердив, що Париж уже веде з Таллінном діалог щодо передового ядерного стримування та інших напрямів оборонної співпраці.

Нагадаємо, що Президент Франції Еммануель Макрон ще у березні 2025 року запропонував європейським країнам стратегічний діалог щодо використання французького ядерного потенціалу для посилення безпеки Європи.

У 2026 році до ініціативи долучилися Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція, Данія та Норвегія. 14 вересня про приєднання оголосила Фінляндія.

При цьому участь у французькій ініціативі не означає автоматичного розміщення ядерної зброї в Естонії чи отримання безумовної гарантії ядерного захисту. Йдеться про поглиблення військової співпраці та консультацій навколо французького ядерного потенціалу. Французький формат розглядається окремо від системи ядерного стримування НАТО і не замінює її.

Нагадаємо, що Росія четвертий рік поспіль збільшує кількість ядерних боєголовок, розгорнутих на носіях та готових до застосування. Станом на початок 2026 року їхня кількість сягнула найвищого показника з 2017 року.