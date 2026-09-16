Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія хоче посилити захист від РФ французьким ядерним щитом

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Естонія хоче посилити захист від РФ французьким ядерним щитом
Прем'єр наголосив, що Естонія вже перебуває під ядерною парасолькою НАТО
фото: DGA

Таллінн обговорює з Парижем можливість долучитися до французької ініціативи посиленого ядерного стримування.

Естонія веде переговори з Францією щодо приєднання до її ініціативи посиленого ядерного стримування на тлі загроз безпеці в Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю AFP під час Європейського арктичного саміту у фінському Рованіємі, повідомляє «Главком».

Міхал зазначив, що до французької ініціативи не можна просто приєднатися. За його словами, вона передбачає наявність певних можливостей і готовність держави до поглиблення співпраці. «Якщо з'явиться можливість поглибити співпрацю в ядерній сфері, найімовірніше, так і станеться», – сказав естонський прем'єр.

Водночас Міхал наголосив, що Естонія вже перебуває під ядерною парасолькою НАТО. Крім того, Франція підтримує безпеку країни своїми військовими, які розміщені на естонській території.

Посол Франції в Естонії Александр Ескорсія також підтвердив, що Париж уже веде з Таллінном діалог щодо передового ядерного стримування та інших напрямів оборонної співпраці.

Нагадаємо, що Президент Франції Еммануель Макрон ще у березні 2025 року запропонував європейським країнам стратегічний діалог щодо використання французького ядерного потенціалу для посилення безпеки Європи.

У 2026 році до ініціативи долучилися Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція, Данія та Норвегія. 14 вересня про приєднання оголосила Фінляндія.

При цьому участь у французькій ініціативі не означає автоматичного розміщення ядерної зброї в Естонії чи отримання безумовної гарантії ядерного захисту. Йдеться про поглиблення військової співпраці та консультацій навколо французького ядерного потенціалу. Французький формат розглядається окремо від системи ядерного стримування НАТО і не замінює її.

Нагадаємо, що Росія четвертий рік поспіль збільшує кількість ядерних боєголовок, розгорнутих на носіях та готових до застосування. Станом на початок 2026 року їхня кількість сягнула найвищого показника з 2017 року.

Читайте також:

Теги: Естонія Франція ядерна зброя росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Defense Express не виключає, що росіяни можуть перекинути до Чорного моря додаткові ракетоносії
Скільки носіїв «Калібрів» залишилося у росіян? Дані Defence Express
11 вересня, 21:59
Остання особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася 28 липня 2026 року у Білому домі
Трамп буде тиснути на Україну
7 вересня, 09:42
Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу
Економічний тиск США може змусити Іран піти на поступки у війні – Reuters
7 вересня, 05:39
Росія не змінила своїх умов припинення бойових дій
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
28 серпня, 15:35
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
27 серпня, 21:20
Інформація про наслідки атаки уточнюється
Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях
27 серпня, 03:19
Путін применшив паливну кризу та переклав проблему на уряд
Путін знайшов нового «винного» у паливній кризі в Росії
24 серпня, 12:13
Нова хвиля призову може допомогти Росії поповнити підрозділи на фронті, однак швидкого ефекту вона, ймовірно, не дасть
«Репетиція» мобілізації. Як Росія готується до нової хвилі призову – аналіз WSJ
23 серпня, 20:52
За попередніми даними, окупанти дев’ять разів ударили по Краматорську
Окупанти вдарили по цивільних у Слов’янську та Краматорську: 10 людей поранені
20 серпня, 14:00

Політика

Естонія хоче посилити захист від РФ французьким ядерним щитом
Естонія хоче посилити захист від РФ французьким ядерним щитом
Трамп погодився підписати «пекельні санкції» проти Росії – конгресмен
Трамп погодився підписати «пекельні санкції» проти Росії – конгресмен
Міністр оборони Італії попередив Європу про подальші плани Росії
Міністр оборони Італії попередив Європу про подальші плани Росії
Мерц скасував поїздку до ООН на тлі бунту у власній партії
Мерц скасував поїздку до ООН на тлі бунту у власній партії
У РФ почалася «тиха війна» за контроль над громадянами – NYT
У РФ почалася «тиха війна» за контроль над громадянами – NYT
«Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників США розблокувала голосування
«Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників США розблокувала голосування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
57K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua