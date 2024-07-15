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ФБР розкрило деталі замаху на Трампа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ФБР розкрило деталі замаху на Трампа
У телефонній розмові представники ФБР заявили, що агенти розслідують стрілянину як вбивство
Фото з відкритих джерел

Американське федеральне бюро розслідувань розповіло деталі стрілянини під час мітингу Трампа

У суботу, 13 липня, під час мітингу кандидата в президенти США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина, яка розслідується Федеральним бюро розслідувань, як вбивство та можливий внутрішній теракт. За даними ФБР, стрілець, ім'я якого називається Томас Метью Крукс, відкрив вогонь, використовуючи гвинтівку, яку його батько придбав. Жодних інших учасників чи загроз громадській безпеці наразі не виявлено. Про це інформує  The New York Times.

Телефон, гвинтівку і можливий вибуховий пристрій стрільця відправлені в лабораторію бюро в Квантіко, штат Вірджинія. ФБР описало вибуховий пристрій як«елементарний». Представники відомства повідомили, що не було виявлено доказів проблем з психічним здоров'ям у стрільця. За словами Роберта Уеллса, помічника директора контртерористичного відділу, головним завданням бюро є встановлення мотиву нападу. 

«На даний момент інформація, яку ми маємо, вказує на те, що стрілець діяв один, і що на даний момент немає жодних загроз громадській безпеці», – сказав Кевін Ройк, агент, який веде розслідування замаху на вбивство.

ФБР підтвердило, що батько придбав гвинтівку, але залишається невизначеним, чи він передав її своєму синові чи той взяв зброю без дозволу. Наразі сім'я співпрацює зі слідством. Правоохоронці повідомили, що ФБР не встановило ідеологію, яку сповідував стрілець Томас Метью Крукс.

Президент США Джо Байден заявив про надання посиленої охорони Дональду Трампу, а також проведення комплексного огляду заходів безпеки на майбутньому з'їзді республіканців. Міністерство національної безпеки США розпочало незалежний аналіз події.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

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