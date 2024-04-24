Безпілотники для України: коаліція дронів вже зібрала майже €500 млн

Найбільшу суму в €400 млн на закупівлю дронів для України виділили Данія та Нідерланди

Коаліція дронів, яку очолює Латвія, вже зібрала майже €500 млн – кошти витратять на придбання безпілотників для України. Про це повідомив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.

За словами Спрудса, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників на €400 млн – наразі це найбільший внесок у коаліцію дронів. Також на закупівлю безпілотників для України було виділено €70 млн від Канади. Литва виділила €3 млн, а Латвія – щонайменше €10 млн.

Teju 500 miljoni eiro - šādu summu droniem Ukrainai jau šobrīd piesaistījusi Latvijas iniciētā dronu koalīcija. Pašlaik par kopīgu iepirkumu droniem 400 miljonu eiro vērtībā paziņojušas 🇩🇰Dānija un 🇳🇱Nīderlande. 70 miljonus eiro ieguldīs 🇨🇦Kanāda, 3 miljonus 🇱🇹Lietuva un vismaz… April 24, 2024

«І це тільки початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції тривають», – наголосив латвійський міністр.

Нещодавно прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що країна готується відправити Україні першу партію безпілотників у рамках коаліції дронів. Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що наша країна передає союзникам, які беруть участь у коаліції дронів, результати тестування їхніх безпілотників на полі бою.

Нагадаємо, очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських військових «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів. За словами Спрудса, це допоможе українським військовим у конфлікті, в якому безпілотники стали важливим елементом бойових дій, сказав він.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».