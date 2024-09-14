Київ просив США про удари Atacms по авіабазах РФ, але цілі змінилися – Reuters

Україна хоче використати ракети для ударів по російських військових командних і контрольних центрах

Крім американських Atacms, Київ хоче завдавати далекобійних ударів по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією

Україна вже передала США та Великій Британії перелік військових об’єктів на території РФ, по яких хотіла би вдарити західними ракетами. Про це агентству Reuters розповіли на умовах анонімності двоє європейських дипломатів.

За словами співрозмовників видання, спочатку українці хотіли використати надані США балістичні ракети Atacms, щоб вразити російські авіабази. Але Пентагон заявив, що 90% російських літаків, що запускають керовані бомби, розташовані на аеродромах щонайменше за 300 кілометрів від території, контрольованої Україною. Це виводить їх із зони дії Atacms.

Тепер Україна хоче використати ракети для ударів по російських військових командних і контрольних центрах, складах зброї і палива, а також по скупченнях російських військ, заявили джерела.

Крім американських Atacms, Київ хоче завдавати далекобійних ударів по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією, і майже ідентичних французьких ракет SCALP.

У той час як Британія, як вважається, очікує дозволу США на зняття обмежень щодо ракет Storm Shadow, французьке дипломатичне джерело повідомило, що Парижу не потрібен такий дозвіл від Вашингтона на використання Україною французьких ракет.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США.

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.