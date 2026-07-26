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Росія випустила по Україні сім балістичних ракет і 136 дронів: скільки збила ППО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія випустила по Україні сім балістичних ракет і 136 дронів: скільки збила ППО
Рятувальники показали наслідки обстрілу Києва
фото: ДСНС

Повітряні сили повідомили про влучання на 18 локаціях

У ніч проти 26 липня російські війська атакували Україну сімома балістичними ракетами, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 136 ударними безпілотниками різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти застосували керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, сім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 із території Брянської, Курської та Воронезької областей РФ, а також ударні безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори «Пародія». Запуски дронів здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих районів Донеччини й Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або придушили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, п'ять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 та 104 ворожі безпілотники різних типів. Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 27 ударних дронів на 18 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано ще на семи локаціях.

Як працювала ППО у ніч проти 26 липня
Як працювала ППО у ніч проти 26 липня
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах наголосили, що повітряна атака триває, а в українському небі залишаються ворожі безпілотники, і закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія завдала балістичного удару по Києву. Унаслідок атаки у Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах виникли пожежі. 

Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що Росія накопичила певний запас ракет і може продовжити масовані удари найближчими днями. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо через загрозу застосування балістичного озброєння.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ балістичні ракети війна

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