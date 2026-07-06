Трамп знову висміяв прем'єрку Італії перед самітом НАТО

Президент США опублікував у соцмережі глузливе зображення з Джорджею Мелоні, а в Римі вирішили не відповідати на нову провокацію

Президент США Дональд Трамп перед самітом НАТО в Анкарі знову публічно висміяв прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social фотографію із саміту «Групи семи», доповнивши її саркастичним написом. Про це повідомляє «Главком».

Трамп поширив світлину, на якій Мелоні дивиться на нього під час саміту G7, що відбувся минулого місяця у Франції. На фото був розміщений напис «Restraining order needed» («Потрібен обмежувальний припис»).

Обмежувальний припис є судовим рішенням, яке забороняє особі наближатися до людини, яка зазнає небажаної уваги або переслідування. Таким чином Трамп саркастично натякнув, що італійська прем'єрка нібито надто захоплена ним.

За даними газети Corriere della Sera, уряд Італії не має наміру відповідати на нову публікацію президента США. Як зазначає видання, упродовж ночі Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні узгодили позицію, яка полягає в тому, щоб проігнорувати те, що вони вважають особистою та безпідставною атакою з боку Трампа.

На публікацію американського президента відреагували італійські політики. «Трамп – мерзенний хуліган. Повна солідарність з прем'єр-міністром», – написав лідер партії Azione Карло Календа.

Це вже не перший випадок публічних випадів Трампа на адресу Мелоні. Минулого місяця він заявив, що прем'єр-міністерка нібито благала його зробити спільне фото під час саміту G7.

«Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода», – сказав тоді президент США. Сама Мелоні назвала ці слова повністю вигаданими.

Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО, у якому візьмуть участь лідери держав Альянсу. Очікується, що Дональд Трамп проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, а також візьме участь у переговорах щодо подальшої підтримки України та посилення оборонних спроможностей країн НАТО.