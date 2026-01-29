Ще одна країна відмовилася приєднатися до Ради миру Трампа

рамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй

МЗС Нової Зеландії вважає, що участь країни навряд чи матиме суттєвий вплив

Нова Зеландія вирішила не приєднуватися до Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Крістофер Лаксон, пише «Главком».За його словами, Веллінгтон не готовий долучатися до ініціативи у її нинішньому форматі.

«Ми ухвалили рішення не приєднуватися до Ради миру в її нинішньому вигляді», – йдеться в заяві прем’єр-міністра.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив, що участь його країни навряд чи матиме суттєвий вплив.

«Низка держав, зокрема з нашого регіону, вже активізували свій внесок у діяльність Ради щодо Гази. У цих умовах Нова Зеландія не додасть цьому значної цінності», – заявив Пітерс.

Він також підкреслив, що Нова Зеландія, як один із засновників та давній прихильник ООН, вважає принципово важливим, щоб діяльність Ради миру відповідала Статуту Організації Об’єднаних Націй.

«Це новий орган, і нам потрібна чіткість щодо його мандату та майбутньої ролі. Важливо, щоб його робота доповнювала, а не підміняла механізми ООН», – додав міністр.

Днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна не вступатиме до Ради миру президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.