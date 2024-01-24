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Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото: Reuters

Ллойд Остін закликав союзників допомагати Україні

У США закінчилися гроші для допомоги Україні і Вашингтон не може постачати ракети й боєприпаси на тому ж рівні, що й рік тому. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, пише Associated Press.

«У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі постачати Києву ракети та боєприпаси на тому ж рівні, що й рік тому. Я закликаю цю групу («Рамштайн» – «Главком») ретельніше вивчити можливості, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони та перехоплювачів», – сказав Остін, закликавши союзників допомогти Україні.

Після засідання «Рамштайну» Селеста Валландер, помічниця міністра оборони США з міжнародних справ, повідомила, що Міністерство оборони України щодня отримує звіти про брак у підрозділах озброєння та боєприпасів.

«Це одна з причин, через яку ми приділяємо особливу увагу необхідності відповідати на запитання Конгресу, щоб вони могли просунутися вперед в ухваленні рішення закону про допомогу Україні», – зазначила Валландер.

Нагадаємо, представник міноборони США генерал-майор Пет Райден заявив, що існує реальна загроза поразки України у війні в разі, якщо вона не отримує підтримку Заходу.

Раніше Пентагон повідомив, що Контактна група з питань оборони України, відома як формат «Рамштайн», виділила загалом понад $80 мільярдів військової допомоги Україні.

Водночас речник Пентагону зазначив, що постійна нестача фінансування з боку Конгресу США змушує призупинити надання Україні додаткового озброєння.

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Теги: фінансування США озброєння Вашингтон гроші

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