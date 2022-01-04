Президент Бразилії потрапив до лікарні
У президента була кишкова непрохідність
Президент Бразилії Жаїр Болсонару був доставлений в лікарню Vila Nova Сан-Паулу для обстеження після того, як відчув дискомфорт у животі. Про це пише The Associated Press.
У лікарні, куди його госпіталізували, заявили, що у президента була кишкова непрохідність, і його стан стабільний.
Увечері 3 січня в лікарні уточнили, що стан Болсонару покращився, хоча остаточного висновку, чи буде йому потрібна операція, поки що нема.
Зазначимо, що 66-річний Болсонару зазнав ряд медичних проблем і переніс кілька операцій, оскільки отримав ножове поранення в живіт під час передвиборної кампанії в 2018 році.
До слова, хакери зламали сайт МОЗ Бразилії і видалили дані про вакцинацію.
Нагадаємо, Бразилія, де президент-антивакцинатор, не вимагатиме Covid-сертифікати в іноземців.
Як відомо, президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.