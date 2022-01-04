Президент Бразилії потрапив до лікарні

У президента була кишкова непрохідність

Президент Бразилії Жаїр Болсонару був доставлений в лікарню Vila Nova Сан-Паулу для обстеження після того, як відчув дискомфорт у животі. Про це пише The Associated Press.

У лікарні, куди його госпіталізували, заявили, що у президента була кишкова непрохідність, і його стан стабільний.

Увечері 3 січня в лікарні уточнили, що стан Болсонару покращився, хоча остаточного висновку, чи буде йому потрібна операція, поки що нема.

Зазначимо, що 66-річний Болсонару зазнав ряд медичних проблем і переніс кілька операцій, оскільки отримав ножове поранення в живіт під час передвиборної кампанії в 2018 році.

До слова, хакери зламали сайт МОЗ Бразилії і видалили дані про вакцинацію.

Нагадаємо, Бразилія, де президент-антивакцинатор, не вимагатиме Covid-сертифікати в іноземців.

Як відомо, президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.