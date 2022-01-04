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    Президент Бразилії потрапив до лікарні

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    Стан 66-річного Жаїра Болсонару стабільний - Президент Бразилії потрапив до лікарні
    Стан 66-річного Жаїра Болсонару стабільний
    фото з Twitter політика

    У президента була кишкова непрохідність

    Президент Бразилії Жаїр Болсонару був доставлений в лікарню Vila Nova Сан-Паулу для обстеження після того, як відчув дискомфорт у животі. Про це пише The Associated Press.

    У лікарні, куди його госпіталізували, заявили, що у президента була кишкова непрохідність, і його стан стабільний.

    Увечері 3 січня в лікарні уточнили, що стан Болсонару покращився, хоча остаточного висновку, чи буде йому потрібна операція, поки що нема.

    Зазначимо, що 66-річний Болсонару зазнав ряд медичних проблем і переніс кілька операцій, оскільки отримав ножове поранення в живіт під час передвиборної кампанії в 2018 році.

    До слова, хакери зламали сайт МОЗ Бразилії і видалили дані про вакцинацію.

    Нагадаємо, Бразилія, де президент-антивакцинатор, не вимагатиме Covid-сертифікати в іноземців.

    Як відомо, президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

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    Теги: лікарня Бразилія президент
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    Президент Бразилії потрапив до лікарні