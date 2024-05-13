Британський спецназ діє в Україні? Несподівана заява командувача військ США

«Усі знають, що в Україні є західні спецпідрозділи – вони просто не визнавали цього офіційно»

Командувач спеціальних операцій США генерал Браян Фентон натякнув, що на території України діють британські спецпризначенці. Відповідні слова військового пролунали в інтерв’ю агентству Associated Press.

Американський генерал розповів про плани реструктуризації загонів «зелених беретів» на основі уроків, отриманих від британського спецназу в Україні. Війна, за його словами, стає більш високотехнологічною, тому може виникнути потреба у поповненні загонів кібер-експертами, пілотами військово-повітряних сил (ВПС) або криптологами.

«Ці ідеї виникли на основі уроків, винесених з досвіду, отриманого в Україні, в основному очима наших британських партнерів зі спеціальних операцій. Вони не лише зробили це у своїх формуваннях, але й дуже швидко зрозуміли, що їм потрібні інші елементи їхніх об'єднаних сил», – повідомив Фентон.

За словами військового США, британські спецназівці потребували порад пілотів Королівських ВПС щодо експлуатації безпілотників та військово-морського персоналу, «щоб допомогти їм зрозуміти спосіб навігації корабля в Чорному морі».

Видання Business Insider 12 травня звернулось за коментарем з цього приводу до Міністерства оборони Британії. «Це давня політика урядів, які змінювали один одного, не коментувати спецзагони Великої Британії», – йдеться у відповіді міністерства.

Британські спецзагони включають елітні підрозділи спеціальної авіаційної служби, спеціальної катерної служби, спеціального розвідувального полку, групи підтримки, полку зв’язку та об’єднаного авіаційного крила. У квітні 2022 року українські командири розповіли The Times of London, що британський спецназ навчав українських новобранців роботі з британськими протитанковими ракетами NLAW.

«Усі знають, що в Україні є західні спецпідрозділи – вони просто не визнавали цього офіційно», – сказав у лютому виданню Financial Times високопоставлений чиновник європейської оборони.

Нагадаємо, на території України вже присутні військові фахівці НАТО. Йдеться про інструкторів та спостерігачів. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, відповідаючи на запитання щодо допомоги Києву з боку альянсу, зазначив, що НАТО вже багато чим допомагає, але не хоче втручатися безпосередньо в конфлікт через загрозу ядерної війни.

Незважаючи на те, що Україна потребує більше підтримки західних союзників, українське військове і державне керівництво не зверталося до Альянсу з проханням направити війська НАТО в Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству ANSA.

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