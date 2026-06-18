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Російські пропагандисти після дронових атак на Московський регіон назвали масштаби повітряного удару

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Російські пропагандисти після дронових атак на Московський регіон назвали масштаби повітряного удару
Палає нафтопереробний завод під Москвою
фото: скрин з відео

Мер Москви намагається заспокоїти населення заявами про контроль над ситуацією

Мер Москви Сергій Собянін суттєво занизив реальні масштаби атаки безпілотників, намагаючись приховати провал протиповітряної оборони російської столиці, російські медіа оцінили реальний стан справ, інформує «Главком».

Російська влада вкотре намагалася применшити наслідки повітряного удару по столиці Росії. Поки мер Москви Сергій Собянін дозовано видавав інформацію, офіційна статистика та підрахунки російських пропагандистів  підтвердили наймасштабнішу атаку за останні два роки війни.

Перші години атаки Собянін поспішив заспокоїти росіян, назвавши наліт лише «однією з найбільших атак» з початку року та заявляючи про поодинокі збиття дронів на підльоті до міста. Проте приховати катастрофічні цифри для російської протиповітряної оборони не вдалося.

Замість «успішно збитих кількох десятків цілей», про які звітувало Міноборони Росії, у бік Москви та стратегічних об'єктів регіону рухалося близько 180 ударних безпілотників.

Через неспроможність оперативно ліквідувати загрозу, влада була змушена повністю зупинити роботу одразу чотирьох міжнародних аеропортів – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьєво» та «Жуковський».

«Главком» писав, що мер Москви Сергій Собянін заявив, що сьогоднішня атака безпілотних літальних апаратів на російську столицю стала однією з наймасштабніших за весь поточний рік. За словами очільника міста, сили протиповітряної оборони РФ нібито відбивали дрони у кількох районах Підмосков'я та безпосередньо над столицею країни-агресора. Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито ліквідували 60 ударних дронів.

Як відомо, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже Московський НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці.

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Теги: росія ЗСУ Москва дрон

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