Путінська пропагандистка обізвала росіян «є*ланами» і звинуватила у влучних ударах по Москві

Вітязєва зазначила, що російські «самсобірежисери» назнімали більше 300 відеофрагментів атаки з усіх ракурсів

Пропагандистка Юлія Вітязєва взялась критикувати росіян, які публікують відео з фрагментами атаки дронів на Москву. За її словами, саме через це «найкраща система ППО в світі, яку створили в Москві», і пропускає удари українських безпілотників, пише «Главком».

«А чому без перебільшення найкраща у світі система ППО, яку створили в Москві та області все-таки пропускає удари ворожих безпілотників? Може, тому що ось такі є*лани такими відосиками допомагають ворогові коригувати свої удари?», – пише обурено вона.

Вітязєва зазначила, що у такий спосіб українські сили отримали більше 300 відеофрагментів з усіх ракурсів.

«За сьогоднішній ранок у хох*ів опубліковано більше трьохсот роликів, з усіх ракурсів дбайливо знятих і детально прокоментованих нашими самсобірежисерами, у яких замість мізків – манна каша з грудочками. Але з цією публікою поки що так ніхто і не працює. На жаль», – зазначила пропагандистка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.