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Соловйов назвав наляканих дронами росіян «слабкими» та порадив їм виїхати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Соловйов назвав наляканих дронами росіян «слабкими» та порадив їм виїхати
фото з відкритих джерел

«Якщо в вас немає нічого російського – забирайтеся»

Російський пропагандист Володимир Соловйов після чергової атаки безпілотників на Москву закликав жителів столиці не панікувати, а тих, хто не готовий жити в умовах війни, фактично запропонував покинути країну, пише «Главком».

Коментуючи ранкові удари по Москві, телеведучий заявив, що росіяни мають «черпати сили в сімейній історії» та не піддаватися емоціям.

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«Не істерити. Зрозуміти, що йде війна. І черпати сили, зокрема, в сімейних історіях», – сказав Соловйов.

Тим же, хто важко переживає атаки та не може впоратися зі страхом, пропагандист порадив виїжджати з Росії. При цьому таких людей він автоматично зарахував до «зрадників».

«Якщо ви слабкі, якщо у вас немає нічого російського, йдіть шляхом зрадників. Покидайте Батьківщину», – заявив він.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж у Москві російські Z-блогери почали закликати жителів столиці виходити до центру міста

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Варто зазначити, що жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

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Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

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Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів.

Соловйов назвав наляканих дронами росіян «слабкими» та порадив їм виїхати фото 1

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

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Теги: росія війна Москва пропагандист Володимир Соловйов росіяни

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