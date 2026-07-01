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Іран підготував масштабні церемонії прощання з колишнім Верховним лідером

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран підготував масштабні церемонії прощання з колишнім Верховним лідером
На білборді зображено покійного іранського лідера аятолу Алі Хаменеї (в центрі) та його сина, нового Верховного лідера Моджтабу Хаменеї
фото: AP

Похорон аятоли Алі Хаменеї триватиме з 4 по 9 липня

Іранська влада планує провести похоронні церемонії загиблого Верховного лідера Алі Хаменеї з 4 по 9 липня по всій Ірані та Іраку, через місяці після його смерті. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Затримка викликала питання щодо стану його сина та наступника, а також критику з боку недоброзичливців, які стверджують, що держава намагається завищити кількість відвідувачів.

Офіційні особи розробили багатоденний графік, що охоплює Тегеран, Кум та Мешхед в Ірані, а також Наджаф і Кербелу в Іраку, перетворивши похорон на національну та регіональну подію ще довго після того, як Хаменеї був убитий 28 лютого, у перший день війни США, Ізраїлю та Ірану.

Ірак підтвердив, що похоронні процесії за Хаменеї відбудуться в Наджафі та Кербелі, двох священних шиїтських містах на південь від Багдада. Іракські загони народної мобілізації запросили місцеві та іноземні ЗМІ зареєструватися для акредитації для висвітлення цих подій.

Згідно з розкладом, опублікованим напівофіційним іранським інформаційним агентством Fars, церемонія вшанування пам'яті іноземних лідерів та високопосадовців запланована в Тегерані на 3 липня, а публічні церемонії прощання – на 4 та 5 липня в столичному храмі імама Хомейні Мосалли. Похоронна процесія у столиці запланована на 6 липня.

Подальші церемонії заплановані на 7 липня в Кумі, 8 липня в Наджафі та Кербелі, а також 9 липня в Мешхеді, який вважається духовною столицею шиїтів Ірану. Це північно-східне місто також є рідним містом Хаменеї, і його поховають там, у храмі Імама Рези, одному з найсвятіших місць шиїтського ісламу та головному місці паломництва.

Нагадаємо, аятола Алі Хаменеї був Верховним лідером та головнокомандувачем збройних сил Ірану з 1989 року, проте 28 лютого 2026 року він загинув внаслідок спільного авіаудару США та Ізраїлю по Тегерану.

Від 8 березня 2026 року новим Верховним лідером і головнокомандувачем Ірану офіційно обрано його сина, 56-річного Моджтабу Хаменеї. 

Теги: Ірак Іран похорон

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