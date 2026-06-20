Команда Трампа відновила переговорний трек з Іраном – Axios

Спецпосланець Трампа Cтів Віткофф вирушив до Швейцарії на переговори з Іраном

Перемир’я між Ізраїлем та «Хезболлою» відкрило шлях до нового раунду контактів між Вашингтоном і Тегераном

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі вирушили до Швейцарії для проведення переговорів, які можуть стати важливим кроком на шляху до довгострокової угоди між Вашингтоном і Тегераном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, додатковий імпульс переговорному процесу дало нещодавнє перемир’я між Ізраїлем та угрупованням «Хезболла» в Лівані. Саме загострення ситуації на ліванському напрямку раніше ставило під загрозу подальші дипломатичні контакти між США та Іраном.

Повідомляється, що до Швейцарії вже прибув зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі має прибути до країни у суботу, 20 червня. Також у Швейцарії перебуває прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдул Рахман аль-Тані, який виконує роль одного з головних посередників між Вашингтоном і Тегераном.

Як зазначає Axios, такий склад учасників може свідчити про намір сторін перейти до технічних переговорів, спрямованих на закріплення досягнутих домовленостей та підготовку ширшої регіональної угоди.

Напередодні Ізраїль та «Хезболла» погодилися на перемир’я після чергової ескалації бойових дій. Це рішення стало важливим фактором для продовження дипломатичного процесу між США та Іраном.

Раніше цього тижня Вашингтон і Тегеран підписали меморандум із 14 пунктів, який передбачає припинення бойових дій та запуск 60-денного періоду для врегулювання суперечностей щодо іранської ядерної програми та інших проблемних питань.

Втім, ситуація навколо переговорів залишається вразливою. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс був змушений скасувати свою поїздку до Швейцарії через загострення ситуації в Лівані.

Тимчасова домовленість передбачає припинення військових операцій США, Ірану та їхніх союзників, зокрема і на ліванському напрямку. Водночас Ізраїль не є стороною цієї угоди та не бере на себе відповідних зобов’язань.

За інформацією ЗМІ, американська розвідка не виключає, що подальша ескалація на Близькому Сході може поставити під загрозу переговорний процес між Вашингтоном і Тегераном.

Своєю чергою Аракчі під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Пакистану наголосив, що Сполучені Штати нестимуть відповідальність за виконання взятих на себе зобов’язань, зокрема щодо припинення бойових дій у Лівані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Іран підписали меморандум про припинення бойових дій та відкриття 60-денного переговорного вікна для врегулювання суперечок навколо ядерної програми Тегерана та інших безпекових питань.