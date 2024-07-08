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Що чекати світу від нового президента Ірану? Аналіз журналістів Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Що чекати світу від нового президента Ірану? Аналіз журналістів Financial Times
Іран отримав нового президента після смерті Раїсі
фото із відкритих джерел

Financial Times: Перемога Масуда Пезешкіана не може приховати той факт, що країна стикається з кризою легітимності

Масуд Пезешкіан переміг на президентських виборах в Ірані. На Заході вітали б менш ворожу риторику з боку Ірану, але навряд чи новий президент країни, реформатор Масуд Пезешкіан, зможе досягти потрібних змін. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

«Ми слухаємо слова Пезешкіана з великим інтересом, але час слів минув. Нам потрібно бачити дії», – сказав газеті один високопоставлений західний дипломат у Тегерані.

За його словами, відносини Заходу та ісламської республіки можуть покращитися лише після змін у таких сферах, на які фактично не поширюється вплив президента. Серед них – ядерна програма Ірану, підтримка їм груп бойовиків на Близькому Сході (наприклад, ліванської «Хезболли») та продаж безпілотників Росії.

На Заході сумніваються, що Пезешкіан зможе добитися змін з цих питань, оскільки вони у віданні верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

Пезешкіан, як зазначає Financial Times, у ході передвиборчої кампанії пообіцяв відновити взаємодію з США та європейськими державами для переговорів щодо ядерної зброї, домогтися зняття санкцій, щоб підтримати економіку країни, послабити соціальні обмеження, зокрема цензуру в Інтернеті та правила для жінок, наприклад щодо носіння хіджабу. Попри це він дав зрозуміти, що підпорядковується Хаменеї, пише газета.

Нагадаємо, позачергові вибори президента в Ірані відбулися після загибелі в травні в авіакатастрофі Ібрахіма Раїсі, обраного 2021 року.

Відомо, що 69-річний Пезешкіан був депутатом меджлісу (парламенту) з 2008 року (обіймав зокрема посаду віце-спікера). У минулому очолював МОЗ (2001-2005), він кардіохірург; до політичної кар'єри протягом п'яти років керував Тебрізським університетом медичних наук. Подавав документи на участь у президентських виборах 2021 року, але не був допущений.

Як зазначає CNN, з 30,5 мільйонів голосів, підрахованих у другому турі в п'ятницю, Пезешкіан набрав 53,6%, випередивши ультраконсерватора Саїда Джалілі, який набрав 44,3% голосів, повідомляє державне телебачення Press TV. Явка виборців склала 49,8%, У першому турі явка виборців на президентських виборах була найнижчою з часів створення Ісламської Республіки в 1979 році.

Під час переможної промови в Тегерані в суботу Пезешкіан подякував іранському народу та пообіцяв служити «голосом безголосих». «Я слуга народу Ірану. Ми будемо служити вам, дорогий народ нашої країни», – сказав Пезешкіан на місці поховання імама Хомейні, лідера ісламської революції 1979 року в Ірані та засновника Ісламської Республіки Іран.

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Теги: вибори санкції Іран президент перемога

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