Сенат Італії підтримав рішення уряду про військову допомогу Україні

Тепер питання буде розглядатися в Палаті депутатів

Сьогодні, 25 січня, сенат Італії схвалив рішення уряду про продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року. Про це повідомляє з посиланням на Ansa.

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Як зазначається, Сенат схвалив указ про продовження дозволу на передачу військових активів Україні до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобов’язань Італії щодо надання допомоги Києву у відбитті російського вторгнення.

Рішення було прийнято 113 голосами, 18 сенаторів були проти. Тепер питання буде розглядатися в Палаті депутатів.

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Як повідомлялося, 10 січня Нижня палата парламенту Італії підтримала резолюцію щодо продовження військової підтримки України.

Резолюція зобов'язує уряд «продовжувати підтримувати, відповідно до взятих зобов'язань і того, що буде узгоджено в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, до яких належить Італія, українську владу, в тому числі шляхом передачі військових засобів, матеріалів та обладнання».

Резолюція була підтримана 195 голосами. Зокрема 50 депутатів виступили проти, а 55 – утримались.