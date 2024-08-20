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Ізраїль прийняв пропозицію США про припинення вогню в Газі – Блінкен

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ізраїль прийняв пропозицію США про припинення вогню в Газі – Блінкен
«Ми ніколи не здаємося», – сказав Блінкен, коли його запитали, чи може час для укладання угоди остаточно закінчитися
фото: з відкритих джерел

США представили компромісну пропозицію на переговорах щодо припинення вогню

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв американську «компромісну пропозицію» щодо угоди про припинення вогню в секторі Гази, і тепер черга за угрупованням ХАМАС, яке має погодитися з цим планом. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише «Голос Америки» .

«Тепер настала черга ХАМАС зробити те саме», – сказав Блінкен журналістам, не уточнивши, чи були враховані запитання, задані угрупуванням ХАМАС. Він додав, що за допомогою посередників в особі Єгипту, Катару та Сполучених Штатів сторони мають «зібратися та завершити процес».

Дев'ятий візит Блінкена на Близький Схід з початку війни в Газі в жовтні 2023 року відбувся в той момент, коли США, Єгипет і Катар намагаються фіналізувати угоду про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.

США представили компромісну пропозицію на переговорах щодо припинення вогню минулого тижня у Досі. Переговори планується відновити цього тижня у Каїрі.

«Ми ніколи не здаємося», – сказав Блінкен, коли його запитали, чи може час для укладання угоди остаточно закінчитися. Він провів з Нетаньягу зустріч віч-на-віч, яка тривала дві з половиною години.

Прессекретар уряду Ізраїлю повідомив журналістам у понеділок, що Нетаньягу «твердо дотримується принципу» , згідно з яким Армія оборони Ізраїлю збереже фізичну присутність у Філадельфійському коридорі - на кордоні між сектором Газа та Єгиптом – щоб запобігти, як вони стверджують, поповненню ХАМАСівцями.

Раніше ХАМАС звинуватив Нетаньягу у підриві зусиль посередників. Самі Абу Зухрі, член політбюро ХАМАС, відкинув твердження про те, що є ознаки прогресу після двох днів переговорів у Досі, назвавши це «ілюзіями».

Як повідомлялося, ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на арабських представників на переговорах щодо припинення вогню. Це дозволить ізраїльським силам безпеки бути присутнім вздовж кордону.

Нагадаємо, Ізраїль погодився на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо угоди з угрупованням ХАМАС про звільнення заручників. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Ізраїлю. За словами Блінкена, тепер остаточне рішення залежить від ХАМАСу. У разі згоди конфліктуючі сторони разом із посередниками – США, Єгиптом та Катаром – повинні узгодити умови виконання цієї угоди.

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Теги: Ізраїль Ентоні Блінкен США

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