Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню. Що буде далі?

Зараз буде активна фаза дебатів щодо майбутнього Гази

Це можна назвати певним milestone у цій війні

Перемир'я триватиме чотири дні. ХАМАС відпустить 50 заручників, з яких 30 неповнолітніх. Ізраїль відпустить 150 палестинських в'язнів – жінок і неповнолітніх до 19 років. Ізраїль також зобов'язався припинити польоти розвідувальних дронів на час перемир'я та обміну ув'язненими.

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Тут є кілька висновків: