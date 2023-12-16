Уперше за час війни Ізраїль дозволив відновити роботу пункту пропуску для гумдопомоги

Ізраїль зобов’язався забезпечити ввезення гуманітарної допомоги до Гази

Ізраїль схвалив відновлення ізраїльського контрольно-пропускного пункту «Керем-Шалом» для надходження гуманітарної допомоги в Сектор Гази вперше з початку війни 7 жовтня Про це пише The Times of Israel.

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Ця заява була зроблена після тиску з боку адміністрації Байдена та кілька годин після того, як радник США з національної безпеки Джейк Салліван завершив свої зустрічі в Ізраїлі.

Офіс Нетаньяху вперше повідомив, що в рамках перемир'я, яке забезпечило звільнення 105 заручників минулого місяця, Ізраїль також зобов'язався сприяти ввезенню до Гази по 200 вантажівок гуманітарної допомоги на день.

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Єгипетський контрольно-пропускний пункт «Рафах», який досі був єдиним відкритим для в’їзду допомоги, міг обслуговувати лише 100 вантажівок.

Офіс Нетаньягу також повідомив, що США пообіцяли якнайшвидше профінансувати модернізацію КПП «Рафах», щоб зрештою єгипетський пункт пропуску був настільки посилений, щоб стати єдиним, кудою допускається допомога в Сектор Гази, та щоб ізраїльські переходи для цього не використовувалися.

Нагадаємо, ізраїльське командування заявило, що військовослужбовці, які ведуть боротьбу з загонами бойовиків ХАМАСу, 15 грудня помилково застрелили трьох заручників, яких «сприйняли як загрозу».

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосувала за вимогу негайного гуманітарного припинення вогню в Газі на докір Сполученим Штатам, які неодноразово блокували заклики до припинення вогню в Раді Безпеки ООН.