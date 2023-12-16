Сектор Гази третій день без зв’язку та інтернету

Доправлення гуманітарної допомоги та проведення рятувальних операцій наразі ускладнено

Відключення телефонного зв’язку та інтернет-з’єднання у четвер ускладнили ситуацію у секторі Гази. Про це повідомляє Associated Press.

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Інтернет і телефонний зв’язок вийшли із ладу ввечері 14 грудня і станом на ранок 16 грудня залишалися недоступними, свідчать дані групи NetBlocks. Це перешкоджало доправленню гуманітарної допомоги та проведенню рятувальних операцій у Газі.

За словами директора групи Алпа Токера, це відключення інтернету є найтривалішим подібним інцидентом у регіоні.

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В Управлінні ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) заявили, що зв’язок із Газою був «серйозно порушений» через пошкодження телекомунікаційних ліній на півдні міста.

Нині Спеціальне агентство ООН у справах палестинських біженців попередило, що в Газі, яка перебуває в облозі, не вистачає мішків для трупів. Там додали, що у Газі немає електрики, що ставить життєво важливі послуги, включаючи охорону здоров'я, водопостачання і санітарію, на межу колапсу і призводить до погіршення продовольчої безпеки.

Зауважимо, уперше за час війни Ізраїль дозволив відновити роботу пункту пропуску для гумдопомоги. У межах перемир'я, яке забезпечило звільнення 105 заручників минулого місяця, Ізраїль також зобов'язався сприяти ввезенню до Гази по 200 вантажівок гуманітарної допомоги на день.