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Глава МЗС Ірану відповів, як довго триватимуть атаки угруповань на Близькому Сході

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Ірану відповів, як довго триватимуть атаки угруповань на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Ірану: «Якщо геноцид у Газі припиниться, це призведе до кінця інших криз і нападів у регіоні»

Атаки угруповань на Близькому Сході за підтримки Ірану триватимуть, доки не закінчиться війна Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Гази. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян Фаріду Закаріа, передає CNN.

«Якщо геноцид у Газі припиниться, це призведе до кінця інших криз і нападів у регіоні», – сказав він під час відвідин Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше Абдоллахян заявив, що Іран має «дуже добрі відносини» з Іраком та Пакистаном, додавши, що «ми кілька разів говорили і погоджувалися щодо необхідності боротьби з тероризмом».

Ця заява повторює озвучені наміри окремих збройних угруповань, що перебувають під впливом Ірану та яким Тегеран надає військову підтримку.

Днями керівник ліванського угруповання «Хезболла» Хасан Насралла вперше заявив, що протистояння на лівансько-ізраїльському кордоні, яке посилилося в останні тижні, «не закінчиться» до припинення вогню в Газі.

Нагадаємо, у вівторок, 16 січня, Іран завдав удару по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль» на території Пакистану.

Бази бойовиків були знищені ударами високоточних ракет і безпілотників.

Однак центральним пунктом даної операції нібито був регіон, відомий як Кух-Сабз (зелена гора) у провінції Белуджистан у Пакистані. Іран вважає його одним із найбільших центрів для бойовиків Джейш аль-Зулм.

Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей. У міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати «серйозні наслідки» та є «неприйнятним».

Теги: міністр геноцид Іран війна ХАМАС

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