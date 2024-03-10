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Байден запускає рекламу за $30 млн із жартами про свій вік

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден запускає рекламу за $30 млн із жартами про свій вік
Президент США запускає телевізійну рекламу за $30 млн
фото: Reuters

У рекламному ролику Байден з посмішкою визнає, що він «не молодий хлопець»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден запускає телевізійну рекламу за $30 млн, у якій жартуватимуть про його вік. Про це пише Bloomberg.

Ролик, який починається з того, що він з посмішкою визнає, що він «не молодий хлопець», з'являється на екранах в той час, коли 81-річний очільник Білого дому намагається заспокоїти виборців, які хвилюються про його вік.

«Це не секрет. Але ось у чому справа – я знаю, як зробити щось для американського народу», – каже у ролику Байден.

Наприкінці хвилинної реклами, в якій також є кадри, де його майбутній опонент від республіканців та експрезидент Дональд Трамп намагається перегорнути папку, Байден повертається до питання віку.

«Послухайте, я дуже молодий, енергійний та красивий – якого біса я це роблю?», – жартує він.

Штаб президента США повідомив, що рекламний ролик з'явиться під час трансляції «Березневого божевілля» – вирішальних матчів баскетбольного сезону серед чоловічих студентських команд США – на ESPN та TNT, а також на телеканалах Comedy Central та FX.

Реклама буде націлена на ключові ринки в Мічигані, Пенсільванії, Вісконсині, Джорджії, Арізоні, Неваді та Північній Кароліні, а також з’являтиметься на платформах соціальних мереж.

Нагадаємо, президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо здатності керувати країною, згадавши про свій вік, який був суперечливою темою серед деяких виборців.

Як повідомлялося, після щорічного медогляду лікар президента США Джо Байдена заявив, що він здатен до виконання обов'язків

Очікується, що цей звіт стане останньою інформацією про стан здоров'я Байдена перед виборами в листопаді. Доктор Кевін О'Коннор заявив, що немає «жодних нових проблем» зі здоров'ям президента, виявлених під час цьогорічного медогляду.

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Теги: президент Джозеф Байден США

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