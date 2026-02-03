П’ятирічні близнюки дивом вціліли під час удару дронів по Сумах

Уночі РФ масовано атакувала Україну

У ніч на 3 лютого російська терористична армія вдарила безпілотниками по Сумах. Зафіксовані влучання по багатоквартирних будинках на різних вулицях Зарічного району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне. Суми».

В одній з квартир під час атаки були п'ятирічні близнюки з батьками, вони не поранені.

У Сумах зафіксовані влучання по багатоквартирних будинках. В одній з квартир під час російської атаки були п'ятирічні близнюки, вони не поранені.



«Ми з дитиною тут на дивані спали, дитина була під стінкою, в метрі від неї розірвався дрон. Слава Богу, що просто неушкоджений… pic.twitter.com/y6YKNmQGkc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 3, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Ми з дитиною тут на дивані спали, дитина була під стінкою, в метрі від неї розірвався дрон. Слава Богу, що просто неушкоджений залишився і все добре було. Дитину врятувала стіна», – розповів тато хлопчика.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

До того ж російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

На Одещині удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. У результаті атаки понад 50 тис. мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.