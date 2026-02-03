П’ятирічні близнюки дивом вціліли під час удару дронів по Сумах
Уночі РФ масовано атакувала Україну
У ніч на 3 лютого російська терористична армія вдарила безпілотниками по Сумах. Зафіксовані влучання по багатоквартирних будинках на різних вулицях Зарічного району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне. Суми».
В одній з квартир під час атаки були п'ятирічні близнюки з батьками, вони не поранені.
«Ми з дитиною тут на дивані спали, дитина була під стінкою, в метрі від неї розірвався дрон. Слава Богу, що просто неушкоджений залишився і все добре було. Дитину врятувала стіна», – розповів тато хлопчика.
Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.
Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.
Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.
До того ж російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.
На Одещині удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. У результаті атаки понад 50 тис. мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.
