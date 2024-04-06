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Як повалити Путіна? Європарламентар дав рецепт західним урядам

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як повалити Путіна? Європарламентар дав рецепт західним урядам
Литовський політик: Наразі на Заході існує страх поразки Росії
фото: EUROPOS PARLAMENTAS

Андрюс Кубіліус: «Потрібно інвестувати в трансформацію Росії через перемогу України»

Аби не пропустити можливість змін у Росії, потрібно вже інвестувати у трансформацію цієї країни через перемогу України. Таку заяву зробив колишній прем'єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс в інтерв'ю «Главкому».

На думку політика, питання того, чи призведе перемога України до демократизації Росії – це питання ймовірності.

«Дійсно, може бути, що перемога України і розгром Росії не призведе до таких позитивних змін у Росії. Можливо, ймовірність такого позитивного розвитку подій, про який я говорю, 5% або взагалі 1%. Але, незважаючи на це, я все одно дотримуюся думки, що потрібно інвестувати в трансформацію Росії через перемогу України. Щоб не пропустити можливість змін у Росії, щойно така з'явиться», – пояснює європарламентар.

За його словами, наразі на Заході існує страх поразки Росії. Кубілюс пригадав свою поїздку до України у лютому 2024 року. Тоді він заради цікавості ввів у Google словосполучення Victory of Ukraine («Перемога України»). І за таким запитом можна знайти заяви окремих лідерів Заходу, якихось організацій. Це означає, що про перемогу України загалом говорять. 

«Але якщо в пошуковик вводиш слова Defeat of Russia («Поразка Росії»), Google нічого про такі заяви Заходу не видає. Тобто існує якийсь психологічний бар'єр, табу говорити про те, що Росія програє. Тому що є страх Росії. Недофінансування військової допомоги Україні – один із показників цього страху», – наголошує експрем'єр Литви.

Окремо посадовець зауважив щодо слів Макрона про відправку французьких військ до України. На думку Кубілюса, це повністю повторює позицію країн Балтії, які постійно про це говорять.

«Добре, що він так сказав. І своїми словами він зняв табу з дискусії про ядерну відповідь на погрози Кремля, про натовські війська в Україні. Домовляться про війська потім, чи ні, це вже друге питання. Головне, що зникло обмеження на обговорення такої теми. Адже він сам сказав дуже чітко, що не потрібно себе обмежувати жодними червоними лініями щодо Путіна», – підкреслює депутат Європарламенту.

Кубілюс додає, що в жодному разі Захід не може говорити Україні, що зброю, яку вона отримує, заборонено використовувати, наприклад, для звільнення Криму. На думку посадовця, це неприпустимо.

Нагадаємо, російська влада продовжує створювати інформаційні умови для виправдання можливої ескалації РФ проти країн НАТО в майбутньому.

ISW вважає, що спроби Кремля застосувати свої федеральні закони щодо офіційних осіб НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держав і є частиною зусиль Росії створити інформаційні умови на виправдання можливої ескалації проти країн НАТО в майбутньому.

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Теги: росія погрози перемога звільнення суверенітет рецепт депутат Google міністр обмеження

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