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Росіяни заявляють про удар дронів на Москву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни заявляють про удар дронів на Москву
Дрони атакували Росію
фото з відкритих джерел

За інформацією російських ЗМІ, у Підмосков'ї 18 листопада працювали засоби ППО

У Підмосков'ї в ніч на 18 листопада сили ППО відбивали повітряну атаку. Зафіксовано рух безпілотника в напрямку Москви. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Раменському міському окрузі Московської області було нібито «зупинено атаку дрона, який прямував до Москви».

«На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає», – зазначив Собянін.

Він також додав, що на місці інциденту працюють екстрені служби.

Згодом у мережі з’явилися кадри, які, ймовірно, показують момент знищення дрона в Раменському.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, мешканці Раменського близько 3:40 (за місцевим часом) чули сильний вибух.

До слова, у місті Людиново Калузької області (РФ) вранці, 16 листопада, стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті знаходиться нафтобаза «Калуганефтепродукт», яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі. 

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Теги: вибух росія Telegram Москва дрон

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