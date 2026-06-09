Польща знову опинилася поза ключовими переговорами щодо України – TVP World

Скандал навколо УПА – лише один із чинників

TVP World: внутрішній розкол між президентом і прем'єром послаблює позиції Варшави

Польща знову опинилася поза ключовими європейськими переговорами щодо України – попри те, що залишається одним із найважливіших союзників Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Зеленський зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні – але Польщі за столом не було. Головний редактор TVP World Міхал Броніатовський назвав це частиною глибшої проблеми у відносинах між Варшавою та Києвом.

Скандал навколо УПА – лише один із чинників. Президент Зеленський підписав указ про надання українському військовому підрозділу почесного найменування «Герої УПА». УПА – Українська повстанська армія – під час Другої світової вела збройну боротьбу проти радянської окупації. В Україні її сприймають як символ спротиву, у Польщі – насамперед через масові вбивства польського цивільного населення на Волині та в Східній Галичині.

У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути позбавлення Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. Прем'єр Дональд Туск зайняв іншу позицію: закликав обох президентів поговорити напряму й застеріг, що «співпраця служить обом нашим народам, а конфлікт – інтересам Москви».

Розкол у Варшаві послаблює позиції країни

Броніатовський назвав глибшу причину відстороненості Польщі: суперечності між президентом Навроцьким і прем'єром Туском змушують союзників сумніватися, якою насправді є зовнішньополітична лінія Варшави. Саме це пояснює відсутність Польщі за столом переговорів.

«Відсторонити Польщу неможливо»

Водночас Броніатовський переконаний: ігнорувати Польщу нескінченно не вийде. «Нас не можна відсторонити через нашу географію», – наголосив він, маючи на увазі ключову роль країни у логістиці та підтримці України.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ще в грудні 2025 року Польща висловила обурення через виключення з лондонських переговорів щодо України – тоді це вже була друга подібна ситуація за два місяці.