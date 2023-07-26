Суд ЄС скасував санкції проти ексгенпрокурора Пшонки та його сина

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році

Рішення можуть бути оскаржені, Рада ЄС також може оновити список

Сьогодні, 26 липня, Генеральний суд ЄС скасував рішення щодо ексгенпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо «твердій фактичній основі». Про це пише Bloomberg.

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Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання українських державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України.

«Портрет Пшонки в золотій рамі, на якому він був зображений як римський Цезар, став емблемою корупційної ери підтримуваного Росією експрезидента України Віктора Януковича. Його син був депутатом від партії Януковича, його також звинувачують у розкраданні», − йдеться у повідомленні.

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У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що незрозуміло, чи переконався блок у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

ЄС запровадив санкції проти майже 1800 осіб та організацій після нападу Росії на Україну, починаючи з анексії Криму в 2014 році та після вторгнення в країну в лютому минулого року. Оскарження санкцій у судах ЄС можуть тривати роками та рідко є успішним, оскільки Рада ЄС, яка об’єднує урядових міністрів, часто повторно ухвалює свої рішення після судових поразок.

Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем та розкраданні.

Нагадаємо, 4 березня 2019 року ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року. У ЄС тоді вирішили виключити із санкційного списку ексглаву адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.