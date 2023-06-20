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Президент Болгарії відмовляється приєднатися до ініціативи ЄС з боєприпасами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Болгарії відмовляється приєднатися до ініціативи ЄС з боєприпасами
Радев заявив про небажання приєднатися до плану ЄС із надання мільйона боєприпасів
фото з відкритих джерел

Тема відправлення снарядів в Україну викликала заочну суперечку між президентом і прем'єр-міністром Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев вважає можливу передачу Україні снарядів помилкою. Він заявив про небажання приєднатися до плану ЄС із надання мільйона боєприпасів.

Як пише БНР, так Румен Радев висловився під час спілкування з журналістами після відкриття триденного форуму «Зелений тиждень 2023».

«Коли я представляв Болгарію в Раді ЄС, я відстоював цю позицію – стало зрозуміло, що Болгарія не є частиною ініціативи про один мільйон снарядів для України. Якщо уряд прийме таке рішення, на мій погляд, це буде помилка. Ви бачите, що конфлікт загострюється, несе величезні ризики, виснажує наші економіки та соціальні системи. І в Болгарії, і в Брюсселі я стверджував, що наша країна не повинна втручатися, постачаючи зброю, у війну в Україні», – сказав президент. 

Зазначається, що тема відправлення снарядів в Україну викликала заочну суперечку між президентом Радевим і прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. Останній вважає, що Болгарія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, болгарський парламент підтримав запропонований політичними силами «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія» (ПЗ-ДБ) та «Громадяни за європейський розвиток Болгарії»-«Союз демократичних сил» (ГЄРБ-СДС) уряд.

Згідно з попередніми домовленостями між ПЗ-ДБ і ГЄРБ-СДС, уряд матиме ротаційних прем’єр-міністрів: Ніколая Денкова від ПП і Марію Габріель від ГЄРБ. Першим на посаду вступить Ніколай Денков, а через 9 місяців його повинна замінити Марія Габріель.

Раніше новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримує військову допомогу Україні на тлі її контрнаступу проти російських сил. Окреслюючи пріоритети роботи Міноборони Болгарії, новий міністр окремо згадав про безпеку в Чорноморському регіоні та повномасштабну війну Росії проти України.

До слова, Європейський Союз хоче домовитись із постачальниками сировини для боєприпасів надавати пріоритет замовленням для потреб України. Але це викликає неабияке занепокоєння компаній-виробників. Вони підозрюють ймовірність розголошення комерційних таємниць.

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Теги: Європейський союз Болгарія Румен Радев боєприпаси

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