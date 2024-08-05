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Єврокомісія заборонила програму винагород TikTok Lite у ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Єврокомісія заборонила програму винагород TikTok Lite у ЄС
TikTok зобов'язаний закрити TikTok Lite на ринку ЄС
фото: france24

TikTok зобов’язується назавжди вилучити програму TikTok Lite Rewards з ЄС

Сьогодні, 5 серпня, Європейська комісія зобов’язала TikTok вилучити програму TikTok Lite Rewards у Європейському Союзі. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Платформа TikTok взяла на себе такі зобов’язання:

  • Зобов’язання назавжди вилучити програму TikTok Lite Rewards з ЄС;
  • Зобов’язання не запускати будь-яку іншу програму, яка б обійшла відкликання.
TikTok Lite – це нова версія програми TikTok, яка дозволяє користувачам накопичувати бали за виконання різних завдань, таких як перегляд відео, ставлення лайків, підписка на авторів і запрошення друзів. Після її запуску в Іспанії та Франції у квітні 2024 року Комісія висловила занепокоєння щодо потенційних ризиків, пов’язаних із цим застосунком.

У разі невиконанні TikTok своїх зобов'язань, до компанії можуть застосувати санкції. Вони передбачають штрафи в розмірі до шести відсотків від глобального річного обороту без необхідності проведення нового розслідування.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн попереджала, що соціальну мережу TikTok може бути заблоковано на території Євросоюзу

«Це не виключено», – наводить її слова газета Politico. Фон дер Ляйєн нагадала, що Єврокомісія стала першою організацією у світі, співробітникам якої заборонили встановлювати TikTok на робочі телефони. «Ми точно знаємо небезпеку TikTok», – додала вона. 

Також Міністерство юстиції США подає до суду на TikTok і його материнську компанію ByteDance за масові порушення законів про конфіденційність дітей.

Раніше уряд Косова заборонив завантажувати та користуватися китайською соцмережею TikTok на будь-якому обладнанні державних установ.

У свою чергу палата представників США раніше ухвалила законопроєкт, який примушує власника TikTok компанію ByteDance продати американський бізнес під загрозою блокування.

Також стало відомо, що китайська компанія ByteDance цього року витратила $7 млн, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі TikTok у країні. Про це повідомляє Cnbc.

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Теги: Європейський союз Єврокомісія TikTok застосунок

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