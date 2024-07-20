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Застосунок «Укрзалізниці» тимчасово не працюватиме

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Застосунок «Укрзалізниці» тимчасово не працюватиме
Застосунок не працюватиме через планові технічні роботи
фото: Укрзалізниця

Усі чат-боти та сайт «Укрзалізниці» працюватимуть

Із вечора 20 липня до ранку 21 липня застосунок «Укрзалізниці» не працюватиме через планові технічні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«З 23:00 сьогодні до 7:00 завтра наш застосунок буде у регламентованій відпустці. Насправді – планові технічні роботи, які дозволять збільшити потужність та продуктивність», – пояснили в компанії.

Застосунок «Укрзалізниці» тимчасово не працюватиме фото 1

Водночас «Укрзалізниця» повіомила, що якщо квитки потрібні терміново, то усі чат-боти, а також сайт booking.uz.gov.ua працюватимуть.

Раніше стало відомо, що у ніч з 20 на 21 липня в застосунку «Київ Цифровий» проводитимуться технічні роботи. У зв'язку з цим тимчасово не працюватиме оплата сервісів.

До слова, низка країн вранці 19 липня зіштовхнулися з масштабними збоями. Так, роботу припинили аеропорти, державні установи, банки, логістичні перевізники, оператори зв'язку, приватні компанії тощо. Bloomberg повідомляє, що не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлений антивірус CrowdStrike.

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Теги: Укрзалізниця застосунок

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