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Мін’юст США позивається проти TikTok

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мін’юст США позивається проти TikTok

Мільйони дітей віком до 13 років користуються додатком TikTok, який збирає з них великий обсяг даних

Міністерство юстиції США подає до суду на TikTok і його материнську компанію ByteDance за масові порушення законів про конфіденційність дітей. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Американський Закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA) забороняє операторам сайтів свідомо збирати, використовувати або розголошувати особисту інформацію дітей віком до 13 років, якщо вони не повідомлять про це батьків цих дітей і не отримають їхньої згоди.

Закон також вимагає від операторів видаляти особисту інформацію, зібрану від дітей, на вимогу їхніх батьків.

У Мін'юсті нагадують, що у 2019 році подали до суду ще на попередника TikTok – платформу Musical.ly – щодо порушення COPPA. Суд тоді виніс ухвалу, яка вимагає від них вжити конкретних заходів для дотримання COPPA.

Але TikTok продовжував порушувати правила навіть щодо облікових записів, створених у «дитячому режимі» (скорочена версія TikTok, призначена для дітей віком до 13 років). Зокрема, платформу звинувачують у незаконному збиранні та зберіганні електронних адрес дітей та іншої особистої інформації.

Крім того, коли батьки просили видалити акаунти та інформацію в них, у компанії часто не виконували цих вимог.

У міністерстві стверджують, що порушення COPPA призвели до того, що «мільйони дітей віком до 13 років користуються звичайним додатком TikTok», який збирає з них великий обсяг даних і дозволяє неповнолітнім взаємодіяти з дорослими користувачами, а також отримувати доступ до контенту для дорослих.

У 2019 році Musical.ly/TikTok домовився з Федеральною торговою комісією США (FTC), сплативши рекордний штраф у 5,7 мільйона доларів і погодившись видалити відео, зроблені дітьми до 13 років. Тоді ж було домовлено, що FTC може проводити подальші розслідування, щоб переконатися, що угоду не порушували.

У нинішній скарзі вимагається цивільне покарання та судова заборона. Якщо TikTok програє в суді або домовиться з урядом, він може бути змушений сплатити великий штраф, сказав Девід Владек, колишній високопосадовець із захисту прав споживачів FTC.

Раніше уряд Косова заборонив завантажувати та користуватися китайською соцмережею TikTok на будь-якому обладнанні державних установ.

До слова, соціальну мережу TikTok може бути заблоковано на території Євросоюзу. Таке попередження зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Це не виключено», – наводить її слова газета Politico. Фон дер Ляйєн нагадала, що Єврокомісія стала першою організацією у світі, співробітникам якої заборонили встановлювати TikTok на робочі телефони. «Ми точно знаємо небезпеку TikTok», – додала вона. 

У свою чергу палата представників США раніше ухвалила законопроєкт, який примушує власника TikTok компанію ByteDance продати американський бізнес під загрозою блокування.

Також стало відомо, що китайська компанія ByteDance цього року витратила $7 млн, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі TikTok у країні. Про це повідомляє Cnbc.

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Теги: відео правила TikTok батьки розслідування штраф закон Міністерство юстиції

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