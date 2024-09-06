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Турецькі банки масово закривають рахунки компаніям, що працюють із Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Турецькі банки масово закривають рахунки компаніям, що працюють із Росією
Усі угоди та перекази з Росії знаходяться під максимальним контролем фінансових установ у Туреччині
фото із відкритих джерел

Росіяни заявляють, що турецькі банки все частіше блокують рахунки компаніям, що працюють із РФ, натомість у самій Туреччині проблеми не бачать 

Турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, та закривати їм рахунки. Про це із посиланням на слова посла Росії у Туреччині Олексія Єрхова пишуть росЗМІ.

«Наразі проблеми у взаєморозрахунках між двома країнами зберігаються. У турецьких банках почастішали випадки «видавлювання» компаній, які займаються транзитом товарів до Росії. Такі клієнти активно виявляються, і їм блокуються перекази, або зовсім закриваються рахунки», – розповів Єрхов.

За його словами, посольство намагається допомогти російським компаніям, які зіткнулися із закриттям рахунків, і робить це «в індивідуальному порядку».

У банківській сфері Туреччини повідомили, що всі угоди та перекази з Росії під максимальним контролем фінансових установ, але універсальних заборон для платежів, пов'язаних із Росією, немає.

Турецькі банки стали зупиняти платежі з країни-агресорки з кінця минулого року. Це сталося після виходу указу президента США Джо Байдена, який дозволив американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти іноземних банків за підтримку російського військово-промислового комплексу та операції з підсанкціонними компаніями.

На початку цього року турецькі банки почали закривати рахунки російським компаніям, а також згортати операції у лірах із Росією. Спроби домовитися з Туреччиною про розблокування платежів не дали великого результату: кілька банків почали проводити грошові перекази за експорт до Росії товарів чотирьох галузей: продуктів харчування, текстилю, одягу та взуття. Проте проблеми залишилися з ключовими для російського боку автомобільною та машинобудівною галузями.

У результаті в першому кварталі поточного року турецький експорт до Росії обвалився на 33,7% і практично повернувся на довоєнні рівні – $500-600 млн. на місяць.

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Теги: Місяць харчування посольство експорт санкції

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