Турецькі банки масово закривають рахунки компаніям, що працюють із Росією

Усі угоди та перекази з Росії знаходяться під максимальним контролем фінансових установ у Туреччині

Росіяни заявляють, що турецькі банки все частіше блокують рахунки компаніям, що працюють із РФ, натомість у самій Туреччині проблеми не бачать

Турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, та закривати їм рахунки. Про це із посиланням на слова посла Росії у Туреччині Олексія Єрхова пишуть росЗМІ.

«Наразі проблеми у взаєморозрахунках між двома країнами зберігаються. У турецьких банках почастішали випадки «видавлювання» компаній, які займаються транзитом товарів до Росії. Такі клієнти активно виявляються, і їм блокуються перекази, або зовсім закриваються рахунки», – розповів Єрхов.

За його словами, посольство намагається допомогти російським компаніям, які зіткнулися із закриттям рахунків, і робить це «в індивідуальному порядку».

У банківській сфері Туреччини повідомили, що всі угоди та перекази з Росії під максимальним контролем фінансових установ, але універсальних заборон для платежів, пов'язаних із Росією, немає.

Турецькі банки стали зупиняти платежі з країни-агресорки з кінця минулого року. Це сталося після виходу указу президента США Джо Байдена, який дозволив американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти іноземних банків за підтримку російського військово-промислового комплексу та операції з підсанкціонними компаніями.

На початку цього року турецькі банки почали закривати рахунки російським компаніям, а також згортати операції у лірах із Росією. Спроби домовитися з Туреччиною про розблокування платежів не дали великого результату: кілька банків почали проводити грошові перекази за експорт до Росії товарів чотирьох галузей: продуктів харчування, текстилю, одягу та взуття. Проте проблеми залишилися з ключовими для російського боку автомобільною та машинобудівною галузями.

У результаті в першому кварталі поточного року турецький експорт до Росії обвалився на 33,7% і практично повернувся на довоєнні рівні – $500-600 млн. на місяць.