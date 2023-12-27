Бразилія зробила скандальну заяву про арешт Путіна

Очільник МЗС Бразилії сподівається на те, що Путіну «вдасться уникнути арешту», якщо він приїде на саміт G20

Глава МЗС заявив, що Бразилія буде «дуже рада присутності Путіна» на саміті G20, який проходитиме в країні

Бразилія не планує арештовувати російського диктатора Володимира Путіна на саміті G20, попри те, що країна є підписанцем Римського статуту. Про це в інтерв'ю бразильській службі BBC заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.

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Глава МЗС розповів, що Путіна запрошують на саміт G20, який пройде у 2024 році в Бразилії, оскільки Росія є членом «Великої двадцятки».

«Ми повинні розглядати це у кожному конкретному випадку. Завжди, навіть у правилах МКС, є режим для голів держав, який ми повинні вивчити. Якщо він (Путін – «Главком») захоче приїхати, ми будемо дуже раді його присутності на зустрічах у Бразилії», – додав міністр.

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Очільник МЗС сподівається на те, що Путіну «вдасться уникнути арешту», якщо він приїде до Бразилії.

«Я не знаю. Не думаю, що це можливо. Я також сподіваюся, що ні. Я не знаю. Ми не виявлятимемо жодної ініціативи, щоб це сталося», – сказав він.

Вієйра також додав, що для арешту Путіна «має бути наказ». Але який саме – чиновник не уточнив.

Зазначимо, президент Бразилії Лула да Сільва заявив, що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна його країною вирішуватиме суд.

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Раніше Лула да Сільва запевняв, що Путіна не заарештують.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування Міжнародного кримінального суду.