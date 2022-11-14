Євросоюз запроваджує нові санкції проти Ірану

Обмеження стосуватимуться персон, що були причетними до жорстокого придушення демонстрацій на захист прав іранських жінок

Рада ЄС ухвалила резолюцію щодо посилення санкцій проти Ірану у зв’язку із порушеннями прав людини та включила до санкційного переліку додатково 29 офіційних осіб цієї країни. Обмеження стосуватимуться персон, що були причетними до жорстокого придушення демонстрацій на захист прав іранських жінок. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні додала 29 осіб та три установи до переліку суб’єктів, на яких поширюються обмежувальні заходи у контексті існуючих санкцій проти Ірану за порушення прав людини. Це зроблено з огляду на роль (цих осіб) до Смерті Маші Аміні та насильства по відношенню до нещодавніх демонстрацій в Ірані», – йдеться у повідомленні.

До переліку увійшли представники правоохоронних органів, що були причетними до свавільного арешту Маші Аміні, керівники місцевих правоохоронних органів, Корпусу вартових ісламської революції та представники військового керівництва, що керували жорстоким подавленням мирних протестів в Ірані.

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На додаток, санкції поширюються проти керівників державного телебачення Ірану, які поширювали «зізнання» учасників протестів, а також керівника так званої кіберполіції Ірану, який був причетним до свавільних арештів людей за критику іранського режиму в онлайн ресурсах.

Раніше іранські законодавці виступили з вимогою суворого покарання для учасників акцій протесту, що тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні. Ухвалена парламентом країни резолюція припускає можливість страти затриманих протестувальників.

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Нагадаємо, Євросоюз попередив Іран про санкції за участь у війні проти України. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за запровадження нового пакету санкцій Європейського союзу проти Ірану

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