Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз запроваджує нові санкції проти Ірану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Євросоюз запроваджує нові санкції проти Ірану
Рада ЄС включила до санкційного переліку додатково 29 офіційних осіб
фото з відкритих джерел

Обмеження стосуватимуться персон, що були причетними до жорстокого придушення демонстрацій на захист прав іранських жінок

Рада ЄС ухвалила резолюцію щодо посилення санкцій проти Ірану у зв’язку із порушеннями прав людини та включила до санкційного переліку додатково 29 офіційних осіб цієї країни. Обмеження стосуватимуться персон, що були причетними до жорстокого придушення демонстрацій на захист прав іранських жінок. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні додала 29 осіб та три установи до переліку суб’єктів, на яких поширюються обмежувальні заходи у контексті існуючих санкцій проти Ірану за порушення прав людини. Це зроблено з огляду на роль (цих осіб) до Смерті Маші Аміні та насильства по відношенню до нещодавніх демонстрацій в Ірані», – йдеться у повідомленні.

До переліку увійшли представники правоохоронних органів, що були причетними до свавільного арешту Маші Аміні, керівники місцевих правоохоронних органів, Корпусу вартових ісламської революції та представники військового керівництва, що керували жорстоким подавленням мирних протестів в Ірані.

На додаток, санкції поширюються проти керівників державного телебачення Ірану, які поширювали «зізнання» учасників протестів, а також керівника так званої кіберполіції Ірану, який був причетним до свавільних арештів людей за критику іранського режиму в онлайн ресурсах.

Раніше  іранські законодавці виступили з вимогою суворого покарання для учасників акцій протесту, що тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні. Ухвалена парламентом країни резолюція припускає можливість страти затриманих протестувальників.

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Нагадаємо, Євросоюз попередив Іран про санкції за участь у війні проти України. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за запровадження нового пакету санкцій Європейського союзу проти Ірану

Теги: санкції телебачення Іран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести в Ірані спалахнули з 16 вересня
Суд в Ірані виніс перший смертний вирок учаснику протестів
Сьогодні, 07:58
На гроші, які отримав від кіностудії, Мехран знімав житло в Парижі
В аеропорту Парижа помер іранець, який жив там 18 років і став героєм фільму «Термінал»
Сьогодні, 07:05
Росіяни могли купили ракети ще у вересні
Чи отримала Росія балістичні ракети від Ірану – роз'яснення Арестовича
Сьогодні, 06:28

Політика

Онук Бандери та Джим Керрі: РФ запровадила санкції проти 100 громадян Канади
Онук Бандери та Джим Керрі: РФ запровадила санкції проти 100 громадян Канади
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
Євросоюз запроваджує нові санкції проти Ірану
Євросоюз запроваджує нові санкції проти Ірану
Байден виключив будь-які переговори з РФ без України
Байден виключив будь-які переговори з РФ без України
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: як США та Китай бачать закінчення війни в Україні 
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: як США та Китай бачать закінчення війни в Україні 
Канада виділила Україні $400 млн військової допомоги
Канада виділила Україні $400 млн військової допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
339K
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
86K
Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині – ISW
81K
Соратниця Тихановської назвала двох осіб, які влаштували війну в Україні
68K
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію
31K
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
28K
Епічна міжнародна катастрофа Росії. Хроніка останніх місяців

Новини

Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Сьогодні, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Сьогодні, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту