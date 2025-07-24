Кадирова госпіталізовано під час відпочинку в Туреччині

За даними ЗМІ, чеченський лідер ледь не втопився в морі

Глава Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув у морі під час відпочинку в районі турецького Бодруму провінції Мугла. Інцидент стався на пляжі пʼятизіркового готелю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ekonomim.

Як зазначає ЗМІ, Кадиров, який зайшов у море, раптово почав борсатися. Помітивши це, працівники готелю негайно повідомили про це медиків та берегову охорону. Зазначається, що стан здоров'я Кадирова начебто задовільний, а його життя нічого не загрожує.

Після надання першої допомоги на пляжі главу Чечні доставили до приватної лікарні на швидкій допомозі. Він деякий час перебуватиме під наглядом медиків. Влада повідомила, що розпочато детальне розслідування цієї справи.

Як відомо, здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, і він почав активну підготовку до передачі влади. Він прийняв висновки лікарів і тепер зміцнює позиції своїх дітей та близьких кланів, аби забезпечити спадковість управління.

У 2023 році стан Рамзана Кадирова був відносно стабільним, однак на початку 2024 року він скасував традиційну поїздку до Москви та був госпіталізований у приватну клініку «Аймед», що належить його дружині. Щоб приховати це, було організовано постановочну поїздку Кадирова на будівництво мікрорайону імені Путіна.

Після короткої появи він знову зник із публічного простору. З лютого більшість часу проводить у клініці, пересувається санітарним гелікоптером і обмежується лише дописами в соцмережах. Фактичне керівництво республікою взяв на себе прем’єр Магомед Даудов.

Нагадаємо, Кадиров попросив Путіна, щоб його звільнили з посади глави Чечні, однак таке стається не вперше. Соратник Путіна уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку, однак згодом міняв свою думку. Початок травня цього року не став винятком, кремлівський диктатор знову змусив Кадирова відмовитися від думок про відставку.

До слова, у пошуках безпеки для своїх родичів чеченський лідер Рамзан Кадров звернувся до представників близькосхідних мусульманських монархій. Головною причиною розладу Кадирова з Путіним стала інформація від ФСБ про часті та неузгоджені з Кремлем переговори керівника Чечні.