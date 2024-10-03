Індія вивчає досвід війни в Україні для модернізації власної армії

Індія вивчає досвід війни в Україні, яка справила значний вплив на тактики і стратегії ведення сучасної війни

Індія активно вивчає уроки російсько-української війни, що вплинуло на тактики та стратегії її сучасної армії. Країна прискорила процес модернізації своїх збройних сил, зокрема у сфері артилерії та безпілотників. Цей процес особливо важливий для Індії, яка стикається з двома великими військовими загрозами – Пакистаном і Китаєм. Про це повідомляє Forbes.

Один з основних уроків, які Індія взяла з війни в Україні, – це важливість стійкої оборони. Українські та російські сили ефективно використовують артилерію та безпілотники для контролю буферних зон і зриву наступальних операцій противника. Це підштовхнуло Індію до модернізації власної артилерії, зокрема до впровадження стандартизації калібру 155 мм, який широко використовується в країнах Заходу.

Наразі індійський арсенал вже включає артилерійські системи калібру 155 мм, закуплені у Швеції та Великобританії. Крім того, країна працює над створенням власних гаубиць цього калібру. Індія також посилила розвиток власних безпілотних літальних апаратів, таких як дрони Rustom, які є аналогами ізраїльських Heron та американських MQ-9 Reaper.

Модернізація армії відбувається на тлі посилення напруги на північних кордонах з Китаєм та пакистансько-індійського конфлікту через Кашмір.

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